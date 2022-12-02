ما هو سعر الصرف العائم مقابل سعر الصرف الثابت.. ومقارنة المزايا والعيوب؟

السوق المالي ساحة معركة بلا بارود
والمعاملات المالية هي مواجهة بين خصوم غير مرئيين، ويعتبر سوق الصرف الأجنبي هو
أكبر سوق مالي في العالم وقمة المعاملات المالية،ويشير سعر الصرف إلى سعر الصرف بين
عملة بلد ما وعملة بلد آخر.
خلال فترة معيار الذهب من أوائل القرن التاسع
عشر إلى الثلاثينيات وتمركز النظام النقدي الدولي على الدولار الأمريكي بعد الحرب
العالمية الثانية إلى أوائل السبعينيات، تم تطبيق نظام سعر الصرف الثابت، سعر
الصرف الثابت ليس سعر صرف ثابتًا تمامًا، ولكنه يتقلب حول نطاق ثابت نسبيًا.
أما تعويم سعر الصرف يشير إلى سعر صرف عملة
ما مقابل عملة أخرى في سوق تجارة العملات الأجنبية
والتي تتقلب بحرية وفقًا
للعلاقة بين العرض والطلب، فعندما يتجاوز العرض الطلب ينخفض سعر الصرف وعندما
يتجاوز العرض الطلب يرتفع سعر الصرف.
كانت أسعار الصرف العائمة موجودة منذ القرن
التاسع عشر على الأقل وأحد الأسباب هو اختلاف ضمانات العملات المختلفة، حيث كان
سعر الصرف يتأرجح بين الدول التي تطبق معيار الذهب وتلك التي تطبق معيار الفضة مع
أسعار الذهب والفضة.
منذ ذلك الحين، طبقت الولايات المتحدة
وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى تباعا أنظمة سعر الصرف العائم قصير الأجل بسبب الحرب
العالمية الأولى والكساد العظيم وأسباب أخرى، بعد انهيار نظام بريتون وودز في عام
1971 طبقت الدول بشكل عام نظام تعويم سعر الصرف، في يناير 1976 اعترف صندوق النقد
الدولي رسميًا بنظام سعر الصرف العائم ومنحه الوضع القانوني.
تسير أسعار الصرف الثابتة والعائمة جنبًا إلى
جنب، حيث يكون لعملة واحدة سعر صرف ثابت مع عملة أخرى، وربما سعر صرف عائم مع عملة
ثالثة.
تقسيم أنواع التعويم
1 .وفقًا ما إذا كانت الحكومة
تتدخل أم لا
- التعويم الحر: يُعرف أيضًا باسم التعويم النظيف، وهذا يعني أن
سعر الصرف يتحدد تمامًا من خلال حالة العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي دون تدخل
حكومي.
- التعويم المُدار: يُعرف أيضًا باسم التعويم القذر، وهو يشير إلى
تدخل السلطات النقدية
في سوق الصرف الأجنبي سواء
بشكل صريح أو ضمني بطرق مختلفة.
- التعويم المشترك: يشير إلى مجموعة من الدول ذات العلاقات
الاقتصادية الوثيقة التي تطبق نظام سعر الصرف الثابت بين عملات الدول الأعضاء، مع
تطبيق سعر صرف عائم يرتفع وينخفض معًا لعملات الدول غير الأعضاء.
2 .وفقًا لدرجة أو طريقة التعويم
- مربوط أو غير مرن: العملة المحلية مرتبطة
بعملة أجنبية معينة أو بسلة من وحدات العملة بسعر ثابت، وسعر صرف العملة المحلية
مقابل العملات الأجنبية الأخرى يتقلب مع سعر صرف العملة المربوطة والعملات
الأجنبية الأخرى.
- مرونة محدودة: يتمثل الاختلاف في تقلب
العملة المحلية والهدف المرتبط.
- أكثر مرونة: يتقلب سعر الصرف وفقًا لمجموعة
من المؤشرات مثل احتياطيات النقد الأجنبي وميزان المدفوعات ومؤشر أسعار المستهلك
وتغيرات الأسعار في الدول ذات العلاقات التجارية الوثيقة مع الدولة، وما إلى ذلك،
مثل تعديل سعر صرف العملة المحلية على أساس تعويم.
- إدارة أكثر مرونة للتعويم: يعني أن السلطات النقدية لديها درجة
معينة من التدخل في سعر الصرف، لكن أساس التدخل ليس علنيًا.
- التعويم المستقل: يعني أن عملة الدولة لا تشكل نسبة سعرية ثابتة
مع أي عملة أجنبية، وأن سعر الصرف يتحرك وفقًا لحالة العرض والطلب في سوق الصرف
الأجنبي.
مزايا نظام سعر الصرف العائم:
1 .لديها وظيفة التعديل التلقائي لميزان المدفوعات.
2 .يساعد في كبح موجة المضاربة على العملات الأجنبية على نطاق واسع.
3 .يحرر الحكومات من قيود نظام سعر الصرف الثابت على استقلالية
سياساتها الاقتصادية.
4 .لديه حيوية أقوى للتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية.
5 .يساعد على تحسين كفاءة تخصيص الموارد.
6 .يمكن أن يمنع تأثير الأموال الساخنة
الدولية ويقلل الاحتياطيات الدولية غير الضرورية، في ظل نظام سعر الصرف العائم لا
تعد الحكومة بالحفاظ على مستوى معين لسعر الصرف، لذلك ليس من السهل على صناديق
المضاربة أن تجد فرصًا لسعر الصرف بحيث يتم المبالغة في تقديره أو التقليل من
قيمته بشكل كبير، ولا تحتاج الحكومة إلى للاحتفاظ بكمية كبيرة من الاحتياطيات
الدولية من أجل الحفاظ على سعر صرف ثابت.
عيوب نظام سعر الصرف العائم:
1 .تؤدي تقلبات أسعار الصرف إلى مخاطر الصرف الأجنبي على التجارة
الدولية والأنشطة المالية الدولية مما يعيق تطورها السلس إلى حد ما.
2 .يضعف الانضباط النقدي في ظل نظام سعر الصرف الثابت ويعزز ميل
التضخم في السياسة النقدية، ولا تحتاج الحكومات إلى الوفاء بالتزاماتها للحفاظ على
سعر صرف ثابت عن طريق قمع التضخم.
3 .يغذي الفقاعات المالية، حيث يتم تسعير الأصول المالية
بأعلى من قيمتها
الحقيقية، على سبيل المثال: سيؤدي ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية إلى تحفيز تدفقات
رأس المال الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة سعر صرف الدولار مما سيعمل على جذب المزيد
من تدفقات رأس المال الأجنبي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم.
4 .في ظل نظام سعر الصرف العائم، تكون
العملات المرتبطة بشكل خاص عرضة لرأس المال المضارب الدولي.
5 .سياسات اقتصادية غير منسقة،فقد تستخدم الدول
تخفيضات تنافسية لقيمة العملات، وتتبنى بعض سياسات "التسول مع الجار"،
وفي النهاية تجعل جميع البلدان تعاني.
6 .وهم مزيد من الاستقلالية، أسعار الصرف العائمة لم تمنح البلدان
استقلالية سياسية أكبر، للتغيرات المستمرة في أسعار الصرف تأثير كبير على الاقتصاد
الكلي، وحتى بدون وجود التزام رسمي بتثبيت سعر الصرف كان على البنوك المركزية أن
تتدخل على نطاق واسع في سوق الصرف الأجنبي.
7 .يضع نظام سعر الصرف العائم متطلبات أعلى لقدرة الإدارة الاقتصادية
للبلد وتطوير السوق المالية.
فوائد نظام سعر الصرف الثابت:
1 .تقليل عدم اليقين من تقلبات أسعار الصرف.
2 .يمكن اعتبار سعر الصرف بمثابة نقطة ارتكاز اسمية، مما يعزز
استقرار مستوى الأسعار وتوقعات التضخم.
عيوب نظام سعر الصرف الثابت:
1 .يمكن أن يؤدي بسهولة إلى المبالغة في تقييم العملة المحلية
وإضعاف القدرة التنافسية للصادرات المحلية والتسبب في اختلالات غير مستدامة طويلة
الأجل في الحساب الجاري، في الوقت نفسه، قد يُنظر إلى ترتيبات أسعار الصرف الصارمة
على أنها ضمانات ضمنية لسعر الصرف وبالتالي تشجيع تدفقات رأس المال قصيرة الأجل
وعدم التحوط.
2 .في ظل نظام سعر الصرف الثابت، يجب على الدولة إما التضحية
باستقلال سياستها النقدية أو تقييد التدفق الحر لرأس المال، وإلا فمن السهل التسبب
في أزمات العملة والأزمات المالية، مثل أزمة آلية سعر الصرف الأوروبية في
1992-1993 وأزمة البيزو المكسيكية في عام 1994 والأزمة المالية الآسيوية في عام
1997وأزمة الروبل الروسي في عام 1998، وقد اعتمدت هذه الدول المتضررة من الأزمة
أنظمة سعر الصرف الثابت، بينما في في نفس الوقت تخفف الضوابط على حسابات رأس المال
بدرجات متفاوتة.