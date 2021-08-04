ما هو تطبيق Wodershare MobileTrans

عندما تقوم بالتبديل من Android إلى iOS أو العكس ، فأنت بحاجة إلى جميع بياناتك ، بما في ذلك جهات الاتصال والصور ومقاطع الفيديو والمزيد على جهازك الجديد، و بالنسبة لمعظم المستخدمين الذين يبدلون الهواتف ، يبدو هذا وكأنه عقبة غير ضرورية ، خاصة عند التبديل بين الأنظمة الأساسي، ومع عدم وجود خيارات نسخ احتياطي سهلة لنقل بيانات WhatsApp بين هاتف iOS و Android و نقل من الهاتف إلى الهاتف بشكل عام فإن العملية تصبح أكثر تعقيدًا، حيث تكمن المشكلة الرئيسية في WhatsApp في أنه لا يقدم أي طريقة لنقل البيانات بسهولة من iOS إلى Android أو العكس، لذلك إذا كنت تبحث عن تطبيق Android لنقل whatsapp أو نقل الهاتف إلى الهاتف بنقرة واحدة فإن Wodershare MobileTrans
خيار مثالي لا بد من تجربته.
برنامج MobileTrans
هو تطبيق تم تطويره بواسطة Wondershare وهو أداة موثوقة وآمنة مائة بالمائة لنقل رسائل WhatsApp بين أجهزة iOS و Android، يدعم هذا التطبيق جميع أجهزة Android الرئيسية بالإضافة إلى أجهزة iOS بما في ذلك سلسلة Samsung Galaxy S و iPhone 12.، ومن خلال استخدامه سوف يمكنك ذلك من نقل البيانات مباشرة بين الأنظمة الأساسية المختلفة بنقرة واحدة.
وبصرف النظر عن ذلك ، يمكنك أيضًا استخدامه للنسخ الاحتياطي واستعادة التطبيقات الشائعة مثل Kik و WeChat و Line و Viber والمزيد، علاوة على ذلك ، إذا كنت تبحث عن البرنامج الذي يمكنه نقل محفوظات دردشة WhatsApp من iOS إلى Android ، فإن MobileTrans هو خيارك الأول.
مميزات برنامج MobileTrans
Wondershare MobileTrans هو برنامج مدفوع يهدف إلى تسهيل حياتك عندما تريد الانتقال من هاتف إلى آخر ، خاصة لنقل بياناتك الشخصية، إلى جانب ذلك ، يمكن استخدام هذا التطبيق لعمل نسخة احتياطية من البيانات، يدمج MobileTrans أربع ميزات رئيسية والتي تتمثل في:
1. نقل الهاتف إلى الهاتف.
2. تطبيق Android لنقل whatsapp.
3. إنشاء نسخة إحتياطية.
4. استرداد البيانات.
كما أن ما يجعله أكثر تميزًا من غيره من البرامج هو:
1. قدرته على نقل جميع البيانات الشخصية الصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والرسائل القصيرة وسجل المكالمات والموسيقى وحتى تكوين تطبيقات معينة من هاتف ذكي إلى آخر بسهولة.
2. دعم نظامي التشغيل ماك و أندرويد.
3. متوافق مع مختلف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بما فيها: Samsung و HTC و LG و Sony و Google و HUAWEI و Motorola و ZTE وغيرها.
4. موثوق وآمن من التسريب و الإختراق، حيث يعد المستخدم هو الوحيد الذي بإمكانه الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية.
5. MobileTrans برنامج يمكن استخدامه لإنشاء نسخة احتياطية من البيانات على جهاز ثالث.
6. بسيطة وسهل الاستخدام ولا تتجاوز عملية نقل البيانات سوى 3 دقائق فقط.
7. يمكن استخدامه لاسترداد البيانات من ملفات النسخ الاحتياطي، مثل iTunes و Samsung Kies و Blackberry و mobilego وغيرها ، مع إتاحة خيارات لاستعادة جزء انتقائي أو الاستعادة الكاملة للبيانات.
8. يدعم لغات عديدة.
9. يتيح البرنامج إمكانية استرداد البيانات من خلال 4 أوضاع فريدة تضمن العثور على كل البيانات والملفات المفقودة أو المحذوفة بسرعة وسهولة.
10. يعرض خيار استرداد البيانات من الخدمات السحابية - مثل iCloud و Microsoft one drive.
11. متاح في نسخة تجربة مجانية.
12. الدعم التقني متاح على مدار 24 ساعة.
13. الحصول على تحديثات مجانية مدى الحياة.
14. ضمان استرجاع الأموال خلال 7 أيام.
15. حفظ رسائل الوسائط المتعددة في واجهة كاملة و بسيطة وبديهية ، ونقل البيانات بين أجهزة مختلفة تمامًا من حيث، العلامة التجارية ، ونظام التشغيل ، والطراز ، وغيرها..
16. في الحقيقة، يوجد بالفعل الكثير من البرامج لنقل البيانات بين الهواتف الذكية ، لكن القليل منها قادر على مزامنة البيانات من iPhone إلى هاتف Android الذكي مثل Wondershare MobileTrans، من يتيح واجهة سهلة الاستخدام ومريحة ، كما يوفر نقل جميع البيانات الواردة من الهاتف المحمول إلى هاتفك الذكي الجديد بسهولة.
17. ميزة أخرى لا يمكن إنكارها لهذا البرنامج هي قدرته على دعم أكثر من 6000 طراز من الأجهزة المحمولة، سواء كان لديك هاتف ذكي iPhone أو Huawei أو Samsung ، حيث يقوم باكتشاف جميع العلامات التجارية الكبرى تلقائيًا، ولا يلزم إجراء أي تعديل خاص ، مما يسمح لجميع المستخدمين ، من المبتدئين إلى الأكثر خبرة ، بالبدء بسهولة بالغة وتوفير الوقت.
18. كما أنه لا يستلزم تثبيت أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية على الهاتف الجوال ، ما عليك سوى توصيلها بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.
أما بالنسبة للعيوب، فهي بسيطة مقارنة بالمزايا العديدة للبرنامج، وتشمل:
1. بطء في نقل الرسائل القصيرة.
2. ضغط النسخ الاحتياطي في ملف واحد.
كيفية استخدام برنامج Wondershare MobileTrans لنقل البيانات
لاستخدام خدمات Wondershare MobileTrans والبدء في نقل جهات البيانات الخاصة بك من هاتف ذكي إلى آخر :
1. يجب عليك أولاً تنزيل البرنامج وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، والذي يعمل بنظام التشغيل Windows XP / Vista / 7/8 / 10 أو Mac OS X (متوافق من نظام التشغيل Mac OS X 10.8 إلى 10.15).
2. وبعدها قم بتشغيل الأداة المساعدة وحدد وظيفة النقل، ثم على الشاشة الرئيسية الرئيسية ، انقر فوق " نقل الهاتف ".
3. ثم قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بكابل Lightning / USB وهاتفك الذكي الجديد الذي يعمل بنظام Android باستخدام كبل USB مناسب أو العكس، إذ أنه كانت أجهزتك من بين طرازات 6000 المدعومة ، فسيقوم Wondershare MobileTrans تلقائيًا باكتشاف أجهزتك وعرض خصائصها المختلفة.
4. إذا فشل البرنامج في القيام بذلك ، فاستخدم القوائم المنسدلة للعثور عليها وتحديدها.
5. يسمح لك الزر "flip" بتبديل الجهاز المصدر والجهاز الوجهة.
6. تأكد من عرض الجوال على اليسار باعتباره الهاتف المصدر وأن هاتفك الذكي الجديد الذي يعمل بنظام آخر على اليمين في الأجهزة الوجهة.
7. اعتمادًا على النماذج وتوافق تنسيق الملف ، سيقوم البرنامج تلقائيًا بإدراج جميع العناصر التي يمكن نقلها.
8. العناصر الرمادية وغير النشطة غير متوافقة ، وبالتالي فهي غير قابلة للتحويل.
9. بالنسبة إلى جهات الاتصال ، فهي مدعومة بشكل عام من قبل جميع الأجهزة، ونادرًا ما تواجه مشكلات التوافق.
تحميل برنامج Wodershare MobileTrans للويندوز من هنا
تحميل برنامج Wodershare MobileTrans للماك من هنا