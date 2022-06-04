السبت 04 يونيو 2022
توقيت مصر 11:11 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حنان ترك تخرج عن صمتها في بث مباشر وتكشف مفاجآت

وصل 19.95.. ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري

بعد ظهورها بالعباءة والحجاب.. «جابري» تثير الغضب بالبكيني على البحر(صور)

أغرب ما فعلته فيفي عبده أثناء غسل سمير صبري وأصرت على وضعه معه في القبر

القوى العاملة تعلن عن 4300 وظيفة شاغرة في عدد من المحافظات

ذهب لزيارة زوجته في المستشفى فذبح حماته

غلاء فاحش.. عمرو أديب: «اللي جاي أصعب ومنيل بستين نيلة» (فيديو)

ليفربول يصدم ماني بعدما اشترط مساواته براتب صلاح لتجديد عقده

بعدما تردد زواجها من والده.. نجل شعبان عبدالرحيم يطلب الزواج من صديقة والده

تهز دولة عربية.. تقتل والدتها بطريقة بشعة وتمثل بجثتها

ADS
 

ما دور التعاون في مجال العمل اون لاين؟

طرق_البحث_عن_وظيفة
h
Native
Teads
السبت، 04-06-2022 12:37 ص
يوجد على الأنترنت الكثير ممن يستعملون شبكة المعلومات الدولية كمصدر من أجل كسب المال وهذا في مختلف المجالات المتاحة وهناك دائما المزيد من الناس وخاصة من الشباب الذين يسعون إلى العمل اونلاين وتحقيق مصدر دخل يساعدهم في تلبية احتياجاتهم ويبحثون كذلك عن الحرية المالية.
إن وجود عدد كبير من الناس العاملين في مختلف مجالات العمل اونلاين يجعل من المنافسة كبيرة والتي تختلف من مجال إلى آخر وهذه المنافسة تعتبر تحدي وخاصة بالنسبة للمبتدئين الجدد. لكن وفي نفس الوقت فإن وجود العديد من الأشخاص العاملين يعني وجود فرص ويعني كذلك ان الشخص يمكنه أن يكتسب خبرة ويتعلم من غيره.
هناك الكثير من قصص النجاح في مختلف مجالات كسب المال من الأنترنت والعديد من أصحاب هذه القصص يشاركون معارفه بطريقة أو بأخرى كما أن الأنترنت وكونها مجال واسع فيمكن للشخص ان يجد الدعم والتوجيه الذي يحتاجه للعمل اونلاين.
كيف يمكن للشخص الذي يعمل اونلاين أن يلجأ إلى طلب المساعدة؟
إن الشخص الذي يريد العمل اونلاين من دون شك ان بدايته ستكون عبارة عن مرحلة بحث عما هو متوفر وعما يمكنه القيام به ولا شك أيضا أنه سيجد ما يبحث عنه على الأنترنت. فهناك الكثير من المحتوى الذي يتحدث عن كسب المال من الأنترنت.
الحاجة إلى التعلم:
إن محتوى الأنترنت الذي يتحدث عن طرق كسب المال من لأنترنت أو عن مجال معين يضم العديد من الأصناف فليس كل المحتوى موثوق وذو مصداقية كما أنه هناك محتوى مجاني وهناك محتوى مدفوع. وتختلف أشكال هذا المحتوى من ناحية أنه على شكل دورات أو دروس او حتى مقالات أو استشارات وما إلى ذلك.
إن الشخص وهو في بداياته في مجال معين يكون بحاجة إلى بعض التوجيه وخاصة مع وجود الكثير من الخيارات في مختلف الجوانب فمثلا هناك الكثير من مواقع العمل الحر وهناك العديد من البرمجيات في كل مجال وكذلك ما يتعلق بطرق الدفع وسحب الأموال وغيرها من الجوانب.
كل هذا يبحث عنه الشخص ويجد من يقدم الدعم سواء في مواقع متخصصة أو من طرف أشخاص مروا بنفس التجربة فكل ما على المبتدئ هو ان يبحث وأن يسأل السؤال المناسب في المكان المناسب.
مراعاة تجارب الغير:
إن الشخص لابد أن يتعلم من أخطاء غيره وأن يتعلم من تجاربهم وها كله يستغرق منه وقت وعليه ألا يتسرع نحو النتائج دون أن يكون على علم ودراية بما يقوم به وبتجارب من قبله. فهو لا يقبل على مجال معين وكأنه لعبة حظ في موقع bet365 عربي وإنما يتعرف على العديد من الجوانب ويأخذ آراء الخبراء في ذات المجال وهو ما يساعده على اتخاذ قرارات مدروسة تكون صحيحة في أغلب الأحيان.
لماذا من الضروري أن يشارك الشخص نجاحه؟
إن الشخص الذي يعمل اونلاين وفي أي مجال عليه ألا يبخل بما يعلمه وأن يدرك أن ما تعلمه كان من خلال ما قدمه غيره كما أنه عليه ألا ينظر إلى المنافسين على أساس أنهم أعداء او السبب في عدم تفوقه وإنما المنافسة هي تحدي يدفع الشخص إلى التطور المستمر.
كما أن الشخص الناجح ولما يشارك نجاحه فهو يعطيه شعور أفضل ويتعلم المزيد من خلال تعليم الغير وتقديمه للنصائح والتوجيهات وخاصة بعد أن يصل مستوى معتبر فيما يقوم به فيساعد من هم في بداية الطريق. وذلك قد يفتح له المزيد من الآفاق لنجاحات أخرى.

 

إقرأ ايضا

images

وصل 19.95.. ارتفاع سعر الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري

74015165-11b8-4735-873f-adb4f2cf8cd7

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

2017_8_31_14_12_56_616

الريال السعودي يقترب من 5 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

أخبار متعلقة

74015165-11b8-4735-873f-adb4f2cf8cd7

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

Capture

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

download

قريبا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني» عبر منصة امتحانات مصر

1782759_0

زيادة مفاجئة للدولار أمام الجنيه لأول مرة منذ رفع الفائدة

download

ما هي ايجابيات وسلبيات تداول عقود الفروقات

Capture

البيتكوين تنخفض إلى أقل من 40 ألف دولار.. فما العوامل المؤثرة على حركة السعر؟