الإثنين 05 أكتوبر 2020
توقيت مصر 23:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مؤسسة النقد العربي السعودي تطرح عملات صديقة للبيئة

عمان أول دولة عربية تقرر إرسال سفيرها إلي سوريا

الكوكب الأحمر يقترب من الأرض في ظاهرة لن تتكرر الا بعد 15 عاماً

رغم عدم تجاوزه لمرحله الخطر.. الطبيب يسمح لترامب بالعودة لمنزله

وفقًا لتقرير صادر عن إسرائيل.. روسيا تبحث عن بديل لبشار الأسد

إسرائيل تصلي من أجل "ترامب"

عودة تدريجية للمعتمرون في مكة المكرمة وسط احتياطات صحية مكثقة

محمد بن راشد آل مكتوم يعلن تقديره للمرأة الإمراتية وإسهامتاها

اسباب جعلت "متحف المستقبل" بالإمارات أكثر المباني ابداعاً في العالم

السعودية.. تفاصيل محاكمة 7 قضاة ورئيس محكمة

مؤسسة النقد العربي السعودي تطرح عملات صديقة للبيئة

العملات البوليمر تتفوق على الورقية
عملات البوليمر تتفوق على الورقية
 
الإثنين، 05-10-2020 11:44 م المصريون
طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الاثنين عملة 5 ريالات جديدة مصنوعة من مادة البوليمر الصديقة للبيئة والتي تختلف عن المادة المصنوع منها العملات الورقية.
و أصدرت الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر لأول مرة في العام 1988 في أستراليا، حيث أنها لها مميزات كثيرا لعل ابرزها الآمان في الأستخدام، وقدرة استحمالها للمعاملات المادية التي تفوق الورقية.
وأكدت دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي إن البوليمر يعد البديل المناسب للعملات، حيث تفوقت مادة البوليمر على العملات في خفض احتمالات الاحتباس الحرارى بنسبة 32٪، فضلاً عن خفض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30٪ مقارنة بالنقود الورقية.
إضافة إلى ذلك، خفة وزن تلك العملات المصنوعة من البوليمر وامتداد دورة النقود بها إلي 2.5 أضعاف دورة النقود الورقية، وتعتبر نقود البوليمر مصنوعة من مادة صديقة للبيئة.
 

إقرأ ايضا

الذهب

ننشر أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

الدولار

ننشر سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث

image

أسعار الدولار اليوم.. العملة الأمريكية تتراجع أمام الجنيه