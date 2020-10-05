مؤسسة النقد العربي السعودي تطرح عملات صديقة للبيئة

الإثنين، 05-10-2020
11:44 م
المصريون
طرحت
مؤسسة النقد العربي السعودي
"ساما" اليوم الاثنين عملة 5 ريالات جديدة
مصنوعة من مادة البوليمر
الصديقة للبيئة والتي تختلف عن المادة المصنوع منها
العملات الورقية.
و أصدرت
الأوراق النقدية المصنوعة من البوليمر لأول مرة في العام 1988 في أستراليا، حيث
أنها لها مميزات كثيرا لعل ابرزها الآمان في الأستخدام، وقدرة استحمالها للمعاملات
المادية التي تفوق الورقية.
وأكدت
دراسة أجراها بنك إنجلترا المركزي إن البوليمر يعد البديل المناسب للعملات، حيث
تفوقت مادة البوليمر
على العملات في خفض احتمالات الاحتباس الحرارى بنسبة 32٪،
فضلاً عن خفض الاحتياجات الأساسية من الطاقة بنسبة 30٪ مقارنة بالنقود الورقية.
إضافة
إلى ذلك، خفة وزن تلك العملات المصنوعة من البوليمر وامتداد دورة النقود بها إلي 2.5
أضعاف دورة النقود الورقية، وتعتبر نقود البوليمر مصنوعة من مادة صديقة للبيئة.