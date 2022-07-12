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لم يحدث منذ 20 عامًا.. سعر الدولار مقابل اليورو والجنيه المصري

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الدولار
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Teads
الثلاثاء، 12-07-2022 12:39 م

سجل اليورو انخفاض تاريخي جديد، لأدنى مستوى في 20 عاما ، ويقترب من مستوى التعادل مع الدولار.
وانخفض اليورو لأقل مستوى له منذ 20 عاما ليقترب من التساوى مع الدولار الأمريكى وسط تكهنات وتقارير باحتمالية ارتفاع الأخير عليه لأول مرة منذ ظهور العملة الموحدة للقارة الأوروبية.
وحسب موقع انفستينج، العالمي يتداول سعر صرف اليورو اليوم، الثلاثاء، الموافق لـ 12يوليو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.007 الآن هبوطًا بأكثر من 1% في الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اليورو مساويًا للدولار، وهو المستوى الأكثر انخفاضًا لليورو مقابل الدولار منذ نوفمبر 2002.
وقال الموقع إن المستثمرين يشعرون بالقلق من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا، مما يقيد إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر ويدفع اقتصاد منطقة اليورو المتعثر إلى الركود.
سعر الدولار بالبنك المركزى
وسعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي سجل 18.8303 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.88 جنيه مصري، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، الثلاثاء 12-7-2022، 18.83جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع.
وسجل اليورو في البنك المركزي المصري، 18.89 جنيه مصري للشراء وعند البيع سجل 18.80 جنيه مصري، وفي بنكي الأهلي ومصر سجل اليورو 19.1162، وعند البيع سجل 19.3075.
 

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