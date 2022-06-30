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للمرة الثانية في أيام.. ارتفاع مفاجئ للدولار أمام الجنيه

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الدولار
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الخميس، 30-06-2022 09:44 ص

للمرة الثانية في أيام، ارتفع سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 30-6-2022، وفقًا لآخر تحديث، حيث سجل اليوم، الخميس، سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.74 جنيها للشراء و18.82 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنوك
وسجل أعلى سعر لصرف الدولار 18.79 جنيها للشراء و18.84 جنيها للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك العقاري العربي لـ 18.78 جنيه للشراء و18.84 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.78 جنيها للشراء و18.84 جنيها للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.77 جنيها للشراء و18.84 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.76 جنيها للشراء و18.82 جنيها للبيع، و في المصرف المتحد سجل الدولار 18.76 جنيها للشراء و18.84 جنيها للبيع.

وكان أقل سعر لـ الدولار في بنك البركة مسجلا 18.73 جنيها للشراء و18.81 جنيها للبيع.

تحرير سعر الصرف
وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

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