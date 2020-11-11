لجنة مكافحة كورونا: الإصابات تضاعفت بشكل مفاجئ

الأربعاء، 11-11-2020
09:49 م
أحمد سالم
قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا
، إن هناك تضاعف في أعداد إصابات فيروس كورونا
في مصر خلال الأيام الماضية.
وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" السبب الاساسي في زيادة أعداد الإصابات هو دخول فصل الشتاء وهو فصل نشاط الفيروس
ات ".
وتابع حسام حسني :" العالم بأكمله يشهد زيادة قياسية في أعداد المصابين بفيروس كورونا
"، مضيفا:" فيروس كورونا
يصيب الفئات العمرية الشابة النشطة في المجتمع التي تعتبر أكثر عرضة للاصابة ".
وأكمل حسام حسني: "من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات ".
ولفت حسام حسني: " هناك أمل لنهاية وباء كورونا
بعد الإعلان عن لقاح فايزر للقضاء على فيروس كورونا
وغيره من اللقاحات".