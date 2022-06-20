كيف يمكنك أن تبدأ في تداول العملات بطريقة صحيحة؟

الإثنين، 20-06-2022
06:28 م
أصبح تداول العملات من المجالات القليلة التي توفر فرصة للجميع
لمحاولة تحقيق ذواتهم ومنحهم فسحة من الحرية في ظل عدم وجود رؤساء عمل أعلى منهم أو
سقف معين للأرباح. لكن يواجه المتداولون الجدد عددًا لا بأس به من الصعوبات عند البدء
في تداول العملات، والتي تتمثل في عدم امتلاك العديد منهم للفهم الكافي حول كيفية البدء
في هذا المجال، مثل عدم توفر المعرفة الكافية بطريقة اختيار منصة التداول المناسبة.
نسلط الضوء في هذا المقال على الخطوات الصحيحة للبدء في تداول العملات وتحقيق الدخل
من خلاله.
ما هو تداول العملات؟
يتم هذا النوع من التداول في الأسواق العالمية لتداول العملات،
حيث يتمثل المصدر الرئيسي لأرباح المتداولين فيه عبارة عن فرق سعر الصرف بين سعر شراء
وبيع إحدى العملات مقابل إحدى العملات الأخرى، فيمكنك على سبيل المثال شراء عملة الدولار
ثم بيعها مرة أخرى مقابل اليورو. ولكن قبل أن تبدأ في رسم توقعاتك لحجم الأرباح التي
ستبدأ بجنيها من صفقة معينة، يجب عليك أن تتبع الخطوات الصحيحة التالية:
1. اختيار شركة الوساطة أو التداول
يعتبر اختيارك لشركة تداول تتمتع بالموثوقية والشفافية من
أهم الأمور في تداول العملات، وذلك كي تضمن توفير الحماية لأموالك من التلاعب والاحتيال
من قِبل المواقع المزيفة التي تستخدم أسعارًا غير سوقية أو تتحجج بتعطل الخوادم أو
تتلاعب في الفروق السعرية. لذلك من المهم أن تحرص على اختيار شركة تداول مرخصة بشكل
قانوني وخاضعة للرقابة وتتمتع بسمعة جيدة. وتتميز شركة أكسيا
بأنها من أفضل مواقع تداول
العملات على الإطلاق، وذلك لما توفره من خيارات تداول متنوعة من خلال إتاحتها إمكانية
وصولك إلى مجموعة متنوعة من أزواج العملات وغير ذلك الكثير من الميّزات التي تساعدك
على أن تصبح متداولًا محترفًا في أسرع وقت.
2. فتح حساب تداول
ستكون الخطوة الثانية في طريقك لتداول العملات هي أن تقوم
بفتح حساب تداول خاص بك عبر الانترنت من خلال شركة الوساطة التي قمت باختيارها للاستثمار
في العملات من خلالها. تقوم معظم هذه الشركات بتقديم فرصة تداول عقود الفروقات، والذي
يعتبر تداولًا بشكل غير مباشر في البورصات العالمية، بحيث يقوم المتداول بفتح وإغلاق
صفقات التداول من خلال منصة التداول التي توفرها له شركة التداول، وتقوم المنصة بعكس
أسعار البورصات بصورة حقيقية للمتداولين.
ما هي أنواع حسابات التداول؟
- حساب التداول التجريبي: وهو حساب تداول افتراضي خالي من
المخاطر يمكن للمتداول الاستفادة منه في تعلم تداول العملات
قبل البدء فيه بشكل حقيقي.
- حساب التداول الحقيقي: وهو حساب تداول حقيقي وليس افتراضي
يتمكن المتداول من خلاله من تداول العملات بشكل حقيقي، وبالتالي سيكون أمامه احتمالية
إما الربح أو الخسارة.
3. تحميل منصة التداول
من أجل البدء في تداول العملات، تحتاج إلى استخدام أحد منصات
التداول، وهي برامج مصممة بشكل خاص، حيث ستحدد منصة التداول التي تقوم باختيارها عدد
أدوات تحليل الأسعار والإمكانيات التي ستقوم بامتلاكها كمتداول. يميل معظم المتداولين
إلى اختيار منصة ميتاتريدر 4 (MT4) التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام
وتتمتع بالسرعة في إجراء المعاملات، بالإضافة إلى منصة ميتاتريدر 5 (MT5
) التي تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة وتقدم حلولًا تتميز بالسهولة في
التداول.
4. تعلم مهارات التداول من خلال التدرب على الحساب التجريبي
يمكنك بدء تداول العملات بأموال افتراضية على الحساب التجريبي
من أجل اكتساب المهارات في التداول، لكن عليك أن تحرص على عدم المخاطرة بخسارة رأس
مالك الحقيقي، ويمكن لذلك أن يتم من خلال استخدامك للحساب التجريبي، والذي ستتصرف فيه
غالبًا بتهور أكبر مما ستكون عليه عند التداول في سوق العملات الحقيقي.
5. الانتقال إلى التداول الحقيقي بالتدريج
سيكون للخبرات الأساسية التي اكتسبتها من تداول العملات عبر
الحساب التجريبي دورًا مهمًا في مساعدتك على المضي قدمًا في استخدام حساب التداول الحقيقي.
ولكن سيكون من المهم بالنسبة لك أن تدرك فيما بعد أنه في حالة قيامك بالتداول بأموال
حقيقية أنه يجب عليك أن تأخذ الخسائر دائمًا على محمل الجد وأن تعوّد نفسك على التوقف
في الوقت الصحيح وأن تحرص باستمرار على التعلم من أخطائك.
يمكنك أن تبدأ في تداول العملات برأس مال متواضع، ولكن يمكنك
من خلاله أن تصل إلى مرحلة تنجح فيها بجني أرباح ليست بالقليلة. وعلى الرغم من أن هذا
الأمر حقيقي فعلًا، إلا أنه محفوف بالمخاطر. لذا احرص على التخلي عن أي أفكار غير مدروسة
فيما يتعلق بتداولك، واعمل على تحديد أهداف واقعية لنفسك، وتذكر أنك دائمًا تملك الفرصة
للنجاح، ولكن يلزمك اولًا التحلي بالمعرفة والخبرة والصبر.