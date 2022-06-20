الإثنين 20 يونيو 2022
توقيت مصر 23:37 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الاعترافات الكاملة لقاتل طالبة جامعة المنصورة وسر الـ 290 صورة

أول صورة لطالبة المنصورة التي ذبحت أمام الجامعة

فاجعة.. طالب يذبح زميلته أمام جامعة المنصورة بدم بارد أمام الجميع

شاهد.. أغرب ما فعله جزار بـ جمل بعد ذبحه

فتاة الميكروباص: قطع الكرسي وتحرش بمنطقة حساسة

قرار سعودي عاجل بشأن السفر إلى تركيا

فنانة معتزلة: «نفسي أرجع للتمثيل بالحجاب.. ومش عارفة أبطل التدخين»

شاهد.. عمرو أديب يرقص على الهواء

تسريب جنسي صادم.. ابنة «بايدن» تستحم معه وتخون زوجها

قرار كويتي بمنع مواطني 10 دول من دخول أراضيها

ADS
 

كيف يمكنك أن تبدأ في تداول العملات بطريقة صحيحة؟

215297f5-c5da-4a01-be52-57b75bcee3aa
ا
Native
Teads
الإثنين، 20-06-2022 06:28 م


أصبح تداول العملات من المجالات القليلة التي توفر فرصة للجميع لمحاولة تحقيق ذواتهم ومنحهم فسحة من الحرية في ظل عدم وجود رؤساء عمل أعلى منهم أو سقف معين للأرباح. لكن يواجه المتداولون الجدد عددًا لا بأس به من الصعوبات عند البدء في تداول العملات، والتي تتمثل في عدم امتلاك العديد منهم للفهم الكافي حول كيفية البدء في هذا المجال، مثل عدم توفر المعرفة الكافية بطريقة اختيار منصة التداول المناسبة. نسلط الضوء في هذا المقال على الخطوات الصحيحة للبدء في تداول العملات وتحقيق الدخل من خلاله.
ما هو تداول العملات؟
يتم هذا النوع من التداول في الأسواق العالمية لتداول العملات، حيث يتمثل المصدر الرئيسي لأرباح المتداولين فيه عبارة عن فرق سعر الصرف بين سعر شراء وبيع إحدى العملات مقابل إحدى العملات الأخرى، فيمكنك على سبيل المثال شراء عملة الدولار ثم بيعها مرة أخرى مقابل اليورو. ولكن قبل أن تبدأ في رسم توقعاتك لحجم الأرباح التي ستبدأ بجنيها من صفقة معينة، يجب عليك أن تتبع الخطوات الصحيحة التالية:
1. اختيار شركة الوساطة أو التداول
يعتبر اختيارك لشركة تداول تتمتع بالموثوقية والشفافية من أهم الأمور في تداول العملات، وذلك كي تضمن توفير الحماية لأموالك من التلاعب والاحتيال من قِبل المواقع المزيفة التي تستخدم أسعارًا غير سوقية أو تتحجج بتعطل الخوادم أو تتلاعب في الفروق السعرية. لذلك من المهم أن تحرص على اختيار شركة تداول مرخصة بشكل قانوني وخاضعة للرقابة وتتمتع بسمعة جيدة. وتتميز شركة أكسيا بأنها من أفضل مواقع تداول العملات على الإطلاق، وذلك لما توفره من خيارات تداول متنوعة من خلال إتاحتها إمكانية وصولك إلى مجموعة متنوعة من أزواج العملات وغير ذلك الكثير من الميّزات التي تساعدك على أن تصبح متداولًا محترفًا في أسرع وقت.
2. فتح حساب تداول
ستكون الخطوة الثانية في طريقك لتداول العملات هي أن تقوم بفتح حساب تداول خاص بك عبر الانترنت من خلال شركة الوساطة التي قمت باختيارها للاستثمار في العملات من خلالها. تقوم معظم هذه الشركات بتقديم فرصة تداول عقود الفروقات، والذي يعتبر تداولًا بشكل غير مباشر في البورصات العالمية، بحيث يقوم المتداول بفتح وإغلاق صفقات التداول من خلال منصة التداول التي توفرها له شركة التداول، وتقوم المنصة بعكس أسعار البورصات بصورة حقيقية للمتداولين.
ما هي أنواع حسابات التداول؟
- حساب التداول التجريبي: وهو حساب تداول افتراضي خالي من المخاطر يمكن للمتداول الاستفادة منه في تعلم تداول العملات قبل البدء فيه بشكل حقيقي.
- حساب التداول الحقيقي: وهو حساب تداول حقيقي وليس افتراضي يتمكن المتداول من خلاله من تداول العملات بشكل حقيقي، وبالتالي سيكون أمامه احتمالية إما الربح أو الخسارة.
3. تحميل منصة التداول
من أجل البدء في تداول العملات، تحتاج إلى استخدام أحد منصات التداول، وهي برامج مصممة بشكل خاص، حيث ستحدد منصة التداول التي تقوم باختيارها عدد أدوات تحليل الأسعار والإمكانيات التي ستقوم بامتلاكها كمتداول. يميل معظم المتداولين إلى اختيار منصة ميتاتريدر 4 (MT4) التي تتميز بواجهة سهلة الاستخدام وتتمتع بالسرعة في إجراء المعاملات، بالإضافة إلى منصة ميتاتريدر 5 (MT5) التي تتمتع بالتكنولوجيا المتطورة وتقدم حلولًا تتميز بالسهولة في التداول.
4. تعلم مهارات التداول من خلال التدرب على الحساب التجريبي
يمكنك بدء تداول العملات بأموال افتراضية على الحساب التجريبي من أجل اكتساب المهارات في التداول، لكن عليك أن تحرص على عدم المخاطرة بخسارة رأس مالك الحقيقي، ويمكن لذلك أن يتم من خلال استخدامك للحساب التجريبي، والذي ستتصرف فيه غالبًا بتهور أكبر مما ستكون عليه عند التداول في سوق العملات الحقيقي.
5. الانتقال إلى التداول الحقيقي بالتدريج
سيكون للخبرات الأساسية التي اكتسبتها من تداول العملات عبر الحساب التجريبي دورًا مهمًا في مساعدتك على المضي قدمًا في استخدام حساب التداول الحقيقي. ولكن سيكون من المهم بالنسبة لك أن تدرك فيما بعد أنه في حالة قيامك بالتداول بأموال حقيقية أنه يجب عليك أن تأخذ الخسائر دائمًا على محمل الجد وأن تعوّد نفسك على التوقف في الوقت الصحيح وأن تحرص باستمرار على التعلم من أخطائك.
يمكنك أن تبدأ في تداول العملات برأس مال متواضع، ولكن يمكنك من خلاله أن تصل إلى مرحلة تنجح فيها بجني أرباح ليست بالقليلة. وعلى الرغم من أن هذا الأمر حقيقي فعلًا، إلا أنه محفوف بالمخاطر. لذا احرص على التخلي عن أي أفكار غير مدروسة فيما يتعلق بتداولك، واعمل على تحديد أهداف واقعية لنفسك، وتذكر أنك دائمًا تملك الفرصة للنجاح، ولكن يلزمك اولًا التحلي بالمعرفة والخبرة والصبر.
 

إقرأ ايضا

62-095930-price-dollar-egypt-june-19-2022-morning-calm_700x400

أعلى سعر في هذا البنك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

2018_10_19_15_45_37_695

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

cdn4.premiumread

سعر الدولار اليوم السبت في مصر تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك

أخبار متعلقة

3c8fbf29-a61d-43bf-bcde-0b551ff3e9c2

بيع فندق كورال بـ 67 مليون ريال و«أماكن» تُثمنُ البيعة

9e55961b-be5c-463e-9c64-a441ffa26c8e

تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع وهل هو الوقت المناسب لبدء تداول السلع؟

طرق_البحث_عن_وظيفة

ما دور التعاون في مجال العمل اون لاين؟

74015165-11b8-4735-873f-adb4f2cf8cd7

السياحة في الرياض وأفضل الفنادق

Capture

بعدما قفز 11 قرشًا.. ارتفاع جديد ومفاجئ للدولار أمام الجنيه

download

قريبا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني» عبر منصة امتحانات مصر