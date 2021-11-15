الإثنين، 15-11-2021
11:22 م
النفط ذلك العنصر الذي يتواجد في الكثير من الصناعات العالمية في الوقت الذي يعد فيه القوة الهائلة التي تعمل على تحريك كافة المركبات ويتيح أيضًا أمام المصانع العملاقة القدرة على العمل فيما يخص توليد الكهرباء.
النفط الخام له الكثير من الجوانب المفيدة والتي تجعله هام للبشرية وسلعة ثمينة تسعى الكثير من البلدان إلى الحصول عليه كما تعتبر مشتقاته من السلع الأكثر تداول على مستوى العالم.
أما فيما يخص إستثمار النفط الخام فإنه بات مؤخرًا من أبرز الأدوات المتداولة حيث يقوم بعض المستثمرين بالتداول في أسعار النفط
عبر مواقع الإنترنت كعقود الفروقات وذلك من دون الحاجة إلى امتلاك أي من براميل النفط المختلفة وتخزينها.
تداول النفط
تداول النفط يعد ذلك المصطلح الذي يستخدمه بعض المستثمرين من أجل إجراء العمليات في البورصات العالمية والتي يمكن تداولها سواء بإجراء عمليات البيع أو الشراء عليها حتى يصلوا في الأخير إلى تحقيق الربح من وراء تلك العمليات.
يتم معاملة النفط في أسواق التداول مثله مثل أي من الأسهم المختلفة عن طريق عقود النفط الآجلة في الوقت الذي يتم التداول عليه بناء على أسعار البراميل الخاصة به في الأسواق العالمية المعمول بها في جميع بورصات العالم.
وكما سبق وأن أشرنا أعلاه فإن النفط يعد من أكثر الموارد البيئية طلبًا خاصةً أنه يتم تسيير الكثير من الصناعات المتنوعة بواسطته وبات لا غنى عنه في الحياة على الرغم من أن موارد الحصول عليه مازالت قليلة للغاية مقارنة بالطلب العالمي.
بناء على الأسعار التي يأتي بها النفط في الأسواق العالمية والتي تشهد تحرك كبير وتقلب بصورة دائمة وقتها تبدأ الأسعار هي الأخرى في أسواق البورصة في التغيير لذلك لا داعي للقلق من وجود تغيير دائم ومستمر لأسعار الأسهم.
أنواع أسهم النفط للتداول
يوجد إثنين من أبرز أنواع النفط
الأساسية المتاحة للتداول والتي يُمكن للأشخاص إختيار أي منها حال الاستقرار على التداول وفق أسهمه.
ولعل من أبرز أنواع النفط الأساسية المتاحة للتداول ما يلي :-
نفط خام برنت - Brent Crude Oil.
نفط خام غرب تيكساس - WTI.
كيف تتأثر أسعار النفط صعوداً وهبوطاً؟
الإجابة عن سؤال كيف تتأثر أسعار النفط صعوداً وهبوطاً؟ تحتاج إلى معرفة أنه يوجد بعض العناصر الأساسية التي من شأنها قادرة على أن تؤثر في سعر التداول الخاص بالنفط وعلى أساس تل العناصر تشهد الأسعار تقلب كبير في الأسعار.
من أبرز العناصر التي تؤثر على أسعار النفط صعودًا وهبوطًا عمليات الاستخراج بالإضافة إلى عمليات التكرير التي يخضع لها في الوقت الذي تؤثر فيه مدى تكلفته من عدمها على السعر ومدى الطلب عليه بصورة عالمية.
ولا تقتصر تلك العناصر على ذلك فحسب بل تتحكم معدلات المتاح من النفط للعرض أمام المستهلكين في سعره والكوارث الطبيعية التي قد يخضع لها العالم وغيرها من الأمور الأخرى مع ضرورة التنوية أن استخراجه يعد صعب للغاية ما يدل على تأثر سعره بصورة مباشرًة أيضًا.
وتأتي باقي العناصر التي تتحكم في أسعار النفط صعودًا وهبوطًا على النحو التالي :-
1- حجم الاحتياطي النفطي
أولى العوامل والعناصر التي تؤثر على مدى صعود وهبوط أسعار النفط حجم الاحتياطي النفطي والذي يمكن بواسطته تحديد ندرة النفط الخام حيث يعمل الأشخاص المهتمين بالجيولوجيا على تقدير حجم ذلك الاحتياطي وفي حالة ملاحظة ندرة المورد النفطي فإن المنتجين يعيد كلًا منهما النظر في تكلفة المستخدم وينخفض وقتها سعر النفط الخام.
في الوقت الذي يوجد فيه عدد كبير من الدول تمتلك احتياطيات استراتيجية من النفط عند طريق تجميع ملايين من البراميل حفاظًا عليه في حالة قلة استخراجه.
2- معدل النمو الاقتصادي
ثاني الأمور التي تؤثر على أسعار النفط معدل النمو الاقتصادي خاصةً أنه في حالة إرتفاع المعدل فإن ذلك يؤدي على الفوز لزيادة الطلب على النفط الخام الأمر الذي يؤدي بدوره في الأخير إلى إرتفاع الأسعار مباشرةً.
3- سعر صرف الدولار الأمريكي
تسعير النفط الخام يتم طوال الوقت بعملة الدولار لذلك فإنه في حالة وجود أي تغييرات على سعر صرف الدولار فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر فيما يخص سعر النفط الخام.
4- الأوضاع السياسية المختلفة في العالم
تلعب الأوضاع السياسية المختلفة في العالم وبالتحديد الدول المؤثرة على النفط دور كبير في الأسعار العالمية للنفط الخام وتنعكس المظاهرات والاحتجاجات بشكل مباشر على التسعير.
5- التقلبات المناخية
نظرًا لأن النفط يعد من المدخلات الرئيسية في عمليات توليد الطاقة فإن وجود أي من التغيرات في درجات الحرارة فيما يخص الأرتفاع أو الإنخفاض يترتب عليه إرتفاع أو إنخفاض الطلب على النفط ما ينعكس بصورة مباشرةً على الأسعار.
6- المخزون العالمي
إرتفاع مستويات مخزون النفط الخام أو أي من المنتجات المكررة يدل على أن العرض يفوق مستويات الطلب وقتها يعد ذلك التأثير سلبي على الأسعار.
أخيرًا نقلنا لكم في مقالنا اليوم إجابة سؤال كيف تتأثر أسعار النفط صعوداً وهبوطاً
؟ مع تقديم طريقة التداول على النفط وغيرها من الأمور الأخرى التي يسعى المستثمرون لمعرفتها.