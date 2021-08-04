كيفية اختيار أفضل منصات تداول العملات الرقمية 2021

اكتسبت العملات الرقمية شهرة واسعة بالسنوات الأخيرة حتى صارت أحد الأصول المالية الأكثر جذباً للمستثمرين، لذا كان من الطبيعي أن يكثر التساؤل حول أفضل منصات تداول العملات الرقمية وكيفية التعرف عليها، في هذا المقال سنتناول الخصائص التي تميز أفضل شركات الفوركس
التي تتيح بيع وشراء العملات الرقمية عبر الانترنت وأسماء المنصات الأكثر شعبيةً في الفترات الأخيرة.
تقييم منصات تداول العملات الرقمية
تمثل العملات الرقمية أحد خيارات الأصول المالية التي تتيح شركات التداول تداولها عبر منصاتها، لا يُستثنى من ذلك سوى عدد محدود من المنصات التي تتخصص في تداول العملات الرقمية المُشفرة دون غيرها مثل منصة بينانس Binance.
يمكن الاستدلال على أفضل منصات تداول العملات الرقمية والمفاضلة بينها اعتماداً على خدمة تقييم شركات التداول
المقدمة من موقع ثقة؛ التي تعتمد على مبدأ الشفافية وتتبع النهج الموضوعي المُحايد فيما تقدمه من تقييمات، تقوم في الأساس على معلومات مؤكدة وموثوقة يحصل عليهم الموقع بموجب بروتوكولات التعاون التي تربطه بأبرز المؤسسات وكبار المحللين بأسواق المال.
يقدم موقع ثقة معلومات دقيقة حول كل شركة على حدى، تغطي النواحي التنظيمية والقانونية وكذا تشمل الخدمات الخاصة وسُبل الدعم المختلفة، عادة ما يتضمن التقييم المعلومات التالية:
نبذة تعريفية عن تاريخ الشركة وحجم تعاملاتها.
التراخيص والاعتمادات الرسمية الحاصلة عليها.
الأصول المالية المتاحة من خلالها بما في ذلك العملات الرقمية.
أنواع حسابات التداول المتوفرة وقيمة الحد الأدنى للإيداعات.
منصات التداول التي تدعهمها ومدى تطورها.
حجم الرافعة المالية ومستوى جودة خدمة العملاء.
وسائل إيداع وسحب الأموال.
مقار المكاتب المحلية المُمثلة للشركة حول العالم.
عوامل تميز أهم منصات تداول العملات الرقمية
حدد الخبراء مجموعة من العوامل التي يمكن الاستناد عليها في التعرف على الأفضل بين منصات العملات الرقمية النشطة في سوق المال، يمكن إيجاز أبرز تلك العوامل في النقاط التالية:
أن تكون الشركة منظمة قانوناً ومرخصة من قبل جهات رقابية مرموقة.
مدى تنوع وتعدد خيارات العملات الرقمية المتاحة من خلالها.
حجم السبريد المقرر لتداول العملات الرقمية.
قيمة العمولة المفروضة على الصفقات.
أدوات التحليل والرسوم البيانية المتوفرة ومدى فعاليتها.
مدى تطور منصات التداول الرقمية المعتمدة من قبل الشركة.
ولا ننسى التصريحاتت التي تنشرها هيئات الأسواق المالية عن الشركات الغير مرخص لها
.
مستشارك لتحديد الخيارات الأفضل
يعد التساؤل حول أفضل منصات تداول العملات الرقمية أحد الأسئلة الشائعة والتي تتردد بكثرة بين المتداولين العرب، متغافلين بذلك بأن التفضيل أمر نسبي في النهاية، بمعنى أن الخيار الأفضل بالنسبة لمتداول ما ليس بالضرورة أن يكون جيداً للآخر، وانطلاقاً من تلك القاعدة لم يكتف موقع ثقة بخدمة تقييم الشركات إنما أتاح إلى جانبها خيار التواصل المباشر.
يتيح هذا الخيار للمتداول العربي فرصة التعرف على أفضل منصات تداول العملات الرقمية بالنسبة له بشكل خاص، حيث يمكنه التحدث بشكل مباشر عبر تطبيق WhatsApp لأحد الخبراء من ممثلي موقع ثقة، وذلك لتلقي إجابة كاملة ومستوفاة حول كافة استفساراته، بجانب مساعدته في التعرف على أفضل الخيارات المتاحة التي تلائم مستوى خبرته وحجم استثماره، بما يضمن له خوض تجربة تداول أكثر يسراً وفاعلية.
اتقن أسس المفاضلة بين العملات الرقمية
تتيح منصات تداول العملات الرقمية لعملائها فرصة الوصول لكم هائل من العملات المشفرة "Crypto" والاستثمار بها، خاصة أن تلك الفئة من العملات قد تضاعفت أعدادها أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية، لهذا على المتداول التعرف على تلك العملات والإلمام بأسس المفاضلة بينها وفي مقدمتها:
قيمة العملة الرقمية مقابل الدولار الأمريكي.
معرفة إن كانت تميل للاستقرار أم التقلب.
تحديد مدى ملائمة العملة لاستراتيجية التداول المتبعة.
الاستفادة من أدوات التحليل في توقع تحرك سعر العملة مستقبلاً
يجب التنويه هنا إلى أن الكثير من المتداولين -خاصة المبتدئين منهم- يتجهون إلى تداول العملات الرقمية الأشهر، وبطبيعة الحال تأتي في مقدمتها عملات "Bitcoin, Litecoin, Ethereum"، لكن ما يجب معرفته هو أن الأشهر ليس بالضرورة الأفضل.
كشفت بعض التقارير والإحصائيات الأخيرة عن اتجاه أغلب الخبراء في عالم التداول للاستثمار في العملات الرقمية الناشئة، ذلك لأنها تتوفر بسعر أقل وسط توقعات بتحقيقها لقفزات هائلة بالمستقبل القريب، مما يعني أنها تُمثل فرصة ذهبية لجني أرباح أكبر، من أمثلة تلك العملات المشفرة التي لاقت إقبالا كبيراً خلال العام الجاري:
عملة Diem
عملة Enijin
عملة NKN
عملة Cardano
عملة ICP
تعلم تداول العملات الرقمية عبر الإنترنت
اتصالاً بما سبق يجب التنويه إلى أن اختيار منصات تداول العملات الرقمية هو الخطوة الأولى فقط، أما البدء الفعلي في عقد صفقات التداول فهذا شأن آخر، يجب أن يكون قائماً على دراية واسعة بهذا العالم وامتلاك المهارة اللازمة لإدارة الصفقات
.
تحتوي خريطة موقع ثقة قسماً خاصاً بعرض المقالات التعليمية، التي تتناول بصورة مفصلة ومبسطة في آن واحد عالم التداول من كافة الجوانب والنواحي، تتضمن قائمة متنوعة من المقالات الخاصة بالعملات الرقمية الهادفة إلى تنمية مهارات وخبرات المتداول العربي والتي تتناول الآتي:
خيارات أفضل العملات الرقمية
التعريف بمزايا ومخاطر تداول كل عملة من العملات الشهيرة.
نصائح عامة حول أسس وطرق تداول العملات الرقمية.
معايير اختيار منصات تداول العملات الرقمية الأفضل.
أفضل شركات تداول العملات الرقمية في الدول المختلفة.
أسس اختيار وبناء استراتيجيات التداول الأكثر فاعلية.
رصد كافة المستجدات على الساحة المالية المتعلقة بعالم العملات المشفرة.
يسعى موقع ثقة -الرائد في دعم المتداول العربي- إلى توفير بيئة تداول آمنة ومميزة في ذات الوقت، تلك الغاية تتحقق عبر خدمة ثقة - حساب تداول VIP، التي يمكن للمستثمر العربي من خلال الاستفادة من باقة متنوعة ومميزة من خدمات الدعم تشمل:
التوجيه المهني من قبل خبراء متخصصين.
خدمة المتابعة المستمرة.
خدمات الدعم الفني على مدار 24 ساعة.
إجابة الأسئلة والاستفسارات.
يُضاف إلى عوامل التميز السابقة أن هذه الخدمة تضمن خوض تجربة تداول استثنائية ذات شروط خاصة، بما يضمن خوض تجربة استثمارية مميزة واستثنائية على كافة الأصعدة، تشمل التداول من خلال سبريد منخفض ودون أن أي رسوم خفية، مع ضمان تنفيذ سريع للأوامر يضمن الاستفادة من تحركات السوق لحظة بلحظة.