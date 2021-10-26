كل ماتريد معرفته عن تداول الاسهم والتداول اليومي للفوركس

الثلاثاء، 26-10-2021
02:44 م
إذا كنت ترغب في التداول في سوق الأوراق المالية، فهذا يعني بكل بساطة
عمليات شراء وبيع الأسهم والهدف هو كسب أرباح، وتتم هذه العمليات على سلع مثل
السلع المصنعة أو السلع الغير مصنعة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية، وغير
ذلك، ومن خلال موقعنا سنقدم كل ما تريد معرفته عن تداول الاسهم للمبتدئين.
كيفية تداول الاسهم للمبتدئين
يبدأ تعلم تداول الأسهم للمبتدئين بالبحث
عن المقالات والكتب التعليمية التي ترشدك إلى المسار الصحيح، قبل البدء في تداول
الأسهم، يجب عليك تحديد أهدافك بعناية ودقة، ووضع جدول زمني لتحقيق تلك الأهداف.
كم يجب أن تحدد المبلغ المطلوب لشراء
الأسهم، والتركيز على عمل خطة بديلة في حال الخسارة، لأن حدوث خسائر في
الاستثمارات للعاملين في تداول الأسهم أمر محتمل للغاية، لذا كلما زادت نسبة مخاطر
رأس المال لديك، زادت نسبة الخسائر في حال الخسارة، وكلما زادت نسبة الأرباح في
حال الربح، زادت المخاطرة في الربح أو الخسارة.
كيف يمكن التعرف على الشركات النصابة
يتم الكشف عن جميع طرق شركات التداول النصابة
والمعروفة من قبل الخبراء والاستشاريين في مجال التداول، نظرا لعدم خبرة
المتداولين الجدد الكافية في مجال التداول مما يجعلهم أكثر عرضه لشركات النصب وهناك
مجموعة من الأشياء تمكنك من كشف الشركات النصابة ومنها التالي:
1- طريقة الإعلان
دائمًا ما يكون وسطاء التداول النصابة
غريبين، حيث يصورون أشياء باهظة الثمن مثل السيارات الفاخرة والقصور والطائرات الخاصة،
ليقنعوا الناس بأن مالكي هذه الأشياء تمكنوا من شرائها بعد شهر واحدا من التداول،
لذا يجب عليهم اغتنام الفرصة.
2- وعود بالأرباح
أي شركة تعد بأرباح عند التعامل معها،
كوعود بأرباح 100٪ ، أو 90٪ أو حتى 80٪ هي شركة احتيال.
3- وعود بمكافآت عالية
تقوم شركات الاحتيال بإعداد التجار
لاغرائهم بالتداول معهم بمكافأة عالية بمجرد تسجيلهم معهم.
توصيات التداول
لا توجد شركة تداول ذات ثقة بتقديم توصيات
تداول تتعلق بفتح وإغلاق الصفقات، فهذه الأمور متروكة للمستثمر نفسه، لذا إذا وجدت
غير ذلك فهذه تكون شركة نصابة.
4- الترخيص
لا تمتلك شركات النصب أي ترخيص، أو يمكنهم
حمل رخصة مزيفة لخداع المتداولين معهم ، ويمكنك تأكيد ذلك من خلال مراجعة الشركات
المرخصة على موقعنا اتحاد المستثمرين العرب.
الاسهم النقية
الأسهم النقية
أو الحلال هي ذلك الأسهم التي تخص الشركات التي يسمح نشاطها التجاري بها
شرعاً ولا تقوم تجارتها على شراء أو بيع أي سلعة محظورة شرعاً، أما بالنسبة
للشركات التي لا تتوفر فيها تلك الشروط، فإن عملية شراء أسهمها من الممنوعات، ثم
تحرم الأرباح الناتجة عنها، أما سوق الأوراق المالية الخالص النقي، فهو السوق الذي
يتم فيه عمليات بيع أو شراء أسهم الشركات التي يسمح نشاط تداولها شرعاً.
لماذا تشترك في تسجيل إلى شركات تداول الاسهم
من خلال اتحاد المستثمرين العرب
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الاشتراك والتسجيل من خلال اتحاد
المستثمرين العرب له الكثير من المزايا
الرد على جميع استفساراتك واسئلتك على مدار الساعة من خلال خبراء في مجال التداول.
تقديم مواد تعليمية ومقالات توضح كيفية تعليم التداول للمبتدئين من الصفر.
تقديم تحذيرات بشكل مستمر عن الشركات النصابة وأهم ما يميزها حتى لا يقع المتداولين الجدد في فخ هذه الشركات.
الوصول بشكل سريع وأمن لشركات التداول المرخصة دون عناء ووقت.
ساحات الهوامير المفتوحة
ساحات الهوامير المفتوحة
هي إحدى مصطلحات التداول بين المضاربين في البورصة و هوامير البورصة المفتوحة هم اللاعبون الرئيسيون في السوق وكبار المستثمرين في
سوق الفوركس وتداول الاسهم والمحركات الرئيسية للسوق وصناع السوق أيضا، إنهم
يحددون الأسعار ويشكلون أساس كيان السوق، وهم لديهم التزاماتهم مع بعضهم البعض مثل
العلاقات الائتمانية بين كبري البنوك، ولديهم أيضًا واجبات مثل توفير السيولة
ومقابلة الطرف الآخر للمعاملات.
الحل الأمثل للاستعداد لمواجهة تحركات
وتقلبات السوق الناتجة عن هوامير البورصة المفتوحة هو الاستخدام الدائم
لاستراتيجيات تداول مرنة والقيام بإدارة المخاطر والإدارة المالية الجيدة.