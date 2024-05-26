قفز 50 قرشاً مرة واحدة.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك





ارتفع أسعار الدولار بنحو 50 قرشا تقريبا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد موجة من التراجعات اقتربت من 4 جنيهات منذ تحديد سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

واليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، سجل الدولار مقابل الجنيه هدوء نسبي في جميع البنوك.

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع نحو 54 قرشاً خلال الأسبوع الماضي، بعد تراجع 88 قرشًا أول الشهر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الاستثمار العربي سجل 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار اليوم في بنك مصر سجل 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم كريدي أجريكول 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع .

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 47.05 للشراء و47.15 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك العربي الافريقي الدولي 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم بنك قناة السويس 47.07 جنيه للشراء و47.17 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي المصري 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم المصرف المتحد 47.05 للشراء و47.15 للبيع.

سعر الدولار الآن

سجل الدولار اليوم في بنك قطر الوطني 47.06 للشراء و47.16 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك العقاري المصري العربي 47.05 للشراء و47.15 للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك الإمارات دبي الوطني 47.05 للشراء و47.15 للبيع

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع .

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 47.05 للشراء و47.15 للبيع .