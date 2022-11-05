قفز 35 قرشًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك

السبت، 05-11-2022
09:50 ص
ارتفعت أسعار العملة
الأمريكية بقيمة 35 قرشا فى البنوك العاملة
بمصر خلال أيام ، وتشهد صعودا محليا منذ قرار البنك المركزي المصري بمرونة سعر صرف
الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى.
أسعار الدولار
الأمريكي اليوم فى البنوك
بلغت أسعار الدولار
مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك مصرف أبوظبى الإسلامي نحو 24.25جنيه للشراء
و 24.20جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار
مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك المصري
لتنمية الصادرات نحو 24.22جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي نحو 24.21جنيه للشراء و 24.32جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 24.21جنيه للشراء و
24.29جنيه للبيع.
وصلت أسعار الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنوك (الأهلى المتحد ،الاستثمار العربي،اتش اس
بى سى HSBC ،كريدى اجريكول،قناة السويس،الإمارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي
التجاري،التنمية الصناعية،العقارى المصري العربي، فيصل الإسلامي،مصر إيران للتنمية،المشرق،المصرف
العربي الدولي،الكويت الوطني) نحو 24.20جنيه للشراء و 24.30جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجاري الدوليCIBنحو 24.18جنيه للشراء و 24.28جنيه للبيع .
سجلت أسعار الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم
السبت فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد،قطر الوطني) نحو 24.15جنيه للشراء و
24.25جنيه للبيع.
بلغ سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت فى بنك البركة نحو 24.10جنيه للشراء و
24.20جنيه للبيع.
ويقدم بنك مصرف
أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار
مسجلا 24.25جنيه للشراء.