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قفز 35 قرشًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

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الدولار
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الثلاثاء، 11-10-2022 01:41 م
بعد صعوده لأكثر من 35 قرشًا في أيام، شهد سعر الدولار استقرارا ليوم الثلاثاء،  محققا أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي مسجلا نحو 19.66 جنيه للشراء.
ونعرض لكم سعر الدولار في عدد من البنوك العاملة في مصر:
سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

 19.62جنيه للشراء 
و19.68 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

19.61 جنيه للشراء
و19.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
 19.63 جنيه للشراء
و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في البنك المركزي المصري

 19.61جنيه للشراء 
و19.68 جنيه للبيع.


كما وصل  سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي المصري إلى نحو 19.61 جنيه للشراء
 و19.67جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
  19.64جنيه للشراء  
و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  في بنك أبو ظبي الإسلامي
19.66 جنيه للشراء 
و19.69 جنيه للبيع.
 

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