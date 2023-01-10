قفز 2.35 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر





يبحث الكثيرين عن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى، وذلك في ظل التذبذب في الأسعار بشكل يومي، ولذلك نرصد لكم سعر الدولار خلال مستهل اليوم الثلاثاء 10 يناير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري ، حيث ارتفع الأسبوع الماضي ما بين 2.35 جنيه للشراء ، 2.40 جنيه تقريبا للبيع في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات ، البنك الأهلي وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 27.40 جنيه للشراء ، و 27.45 للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 27.30 جنيه للشراء، و 27.40 جنيه للبيع ، وفي البنك المصري الخليجي سجل 27.25 جنيه للشراء، و 27.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك الاستثمار العربي نحو 27.21جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصرف أبوظبى الاسلامي،المصري لتنمية الصادرات) 27.20جنيه للشراء و 27.25جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه فى البنك المركزي 27.01 جنيه للشراء و27.11 جنيه للبيع مقارنة 24.79 جنيه بداية تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 2.32 جنيه.

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،أبوظبي التجاري، المصرف المتحد،HSBC،الإسكندرية ،الأهلي المتحد،المشرق،الكويت الوطني،ميد بنك) نحو 27.15جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (كريدى اجريكول،البنك التجاري الدولي CIB ) 27.15جنيه للشراء و 27.20جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر والأهلي ) 27.05جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع مقارنة 24.71 جنيه للبيع مستهل تعاملات الأسبوع الماضي بارتفاع 2.39 جنيه.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء فى بنوك ( قطر الوطني، فيصل الإسلامي،المصرف العربي الدولي )نحو 27 جنيه للشراء و 27.10جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى التنمية الصناعية نحو 26.90 جنيه للشراء و 27 جنيه للبيع.

وتقدم بنك الاستثمار العربي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء مسجلا 27.21جنيه للشراء.

وأصدرا بنكا الأهلي ومصر، الأربعاء الماضي، شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذلك بعد أن رفع البنك المركزي المصرى سعر الفائدة بمعدل 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022