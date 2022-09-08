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قفزة مفاجئة للدولار أمام الجنيه بجميع البنوك في مصر

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قفزة مفاجئة للدولار أمام الجنيه بجميع البنوك في مصر

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بنك مصر
Native
Teads
الخميس، 08-09-2022 12:43 م

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة بمصر تقريبًا، مع منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع 4 قرةش مرة واحدة، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم.
سعر الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 19.25جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

البنك العربي الأفريقي: 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك قناة السويس: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.31 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.
 

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