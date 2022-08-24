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قفزة مفاجئة في سعر الدولار لأول مرة منذ استقالة رئيس البنك المركزي

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الدولار
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الأربعاء، 24-08-2022 12:35 م
قفز سعر صرف الدولار في البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء، أمام الجنيه  بنحو 3 قروش، في أول زيادة له منذ استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

وسجل الدولار أعلى سعر اليوم الأربعاء في بنكي أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر إيران للتنمية  مسجلا 19.17 جنيه للشراء و 19.20 جنيه للبيع.

وعلى المستوى العالمي قفز الدولار الأمريكي في وقت متأخر من التداول أول أمس الاثنين، وسط مخاوف متزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، ما تسبب في انهيار بقية العملات أمام الأخضر الأمريكي.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار ضد ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.82 في المائة إلى 109.0460.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.11جنيه للشراء، مقابل 19.22 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.17 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة: 19.08 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.13جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.13 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.12 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.10 جنيه للشراء، مقابل 19.20 جنيه للبيع.
 

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