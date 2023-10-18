قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالسوق السوداء لهذا السبب

الأربعاء، 18-10-2023
01:49 م
ارتفع سعر الدولار
في السوق السوداء لتجارة العملة إلى أعلى من 42 جنيها، بحسب اثنين من المراقبين للسوق الموازية للعملات.
وأرجع أحد المصدرين سبب ارتفاع سعر الدولار
إلى زيادة الطلب على شرائه بعد وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، حسب مصراوي.
ويزيد سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السعر المتداول في البنوك بذلك بنحو 12 جنيها، حيث يتداول الدولار بالبنوك بمتوسط سعر بين 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع حتى تعاملات اليوم.
كانت البنوك العاملة في مصر قررت خلال الأسبوعين الماضيين وبشكل متتالٍ وقف التعاملات على بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، ومنها العربي الأفريقي، والأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والقاهرة.
وجاء وقف البنوك لبطاقات الخصم المباشر بناءً على تعليمات صادرة من البنك المركزي بإغلاق كافة بطاقات الخصم بكافة أنواعها دون استثناء، وهو ما يرجع، بحسب مصرفيين، إلى وجود سوء استخدام من بعض العملاء وللحد من استنزاف العملة.
وقال أحد المراقبين لسوق العملات، ويعمل بشركة صرافة، لمصراوي، في وقت سابق، إن الطلب على شراء الدولار زاد بين المتعاملين في السوق السوداء بعد إعلان البنوك وقف بطاقات الخصم خارج مصر.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 لتراجع كبير في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في زيادة سعر الدولار
في مقابله بنحو 96% خلال عام ونصف، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى نحو 30 جنيها حاليا.
وعلى مدار 19 شهرا تواجه مصر ضغوط من تراجع تدفقات النقد الأجنبي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد خروج 22 مليار دولار في العام السابق.