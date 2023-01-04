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قفزة مفاجئة في سعر الدولار بالبنوك المصرية

elaosboa12897
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 04-01-2023 12:44 م

 

قفز سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بشكل مفاجئ اليوم الأربعاء في البنوك، حيث قفز أكثر من جنيه مصري، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى عند سعر 25.80 للشراء و25.85 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 25.60 جنيه للشراء 25.65 جنيه للبيع.

 

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة لمدة سنة بعائد  25%؜ يصرف فى نهاية السنة وكذلك بدورية عائد شهرى بنسبة 22.5%؜ سنويا اعتبارا من اليوم.

 وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

25.80 جنيه للشراء.

 

25.80 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

25.50 جنيه للشراء.

 

25.60 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

25.60 جنيه للشراء.

 

25.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

25.60 جنيه للشراء.

 

25.70 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

25.95 جنيه للشراء.

 

26 جنيه للبيع.

 

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