قفزة مفاجئة في سعر الدولار أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك في تعاملات
اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.27 جنيه للشراء،
و48.37 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه
للبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء،
و48.37 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه
للبيع.
بنك قناة السويس: 48.29 جنيه للشراء، و48.39
جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.29 جنيه للشراء، و48.39
جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.34 جنيه للشراء، و48.44
جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.27 جنيها للشراء،
و48.37 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.35 جنيه للشراء،
و48.45 جنيه للبيع.