قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
الإثنين، 02-11-2020 10:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 2 نوفمبر ارتفاع مفاجئ حيث سجل 15.71 جنيه ، مرتفعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار 5 قروش .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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