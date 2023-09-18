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قفزة في سعر الريال السعودي بالسوق السوداء وهذا سعره رسميًا

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قفزة في سعر الريال السعودي بالسوق السوداء وهذا سعره رسميًا

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الريال السعودي
الإثنين، 18-09-2023 12:14 م


كشفت حركة السوق الموازي اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023، عن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء، في مصر.
سعر الريال السعودي اليوم
وأشارت حركة السوق الموازي أن سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في تعاملات اليوم واصلت الارتفاع بعد الزيادة في الفترة الماضية بعد تزايد الطلب عليه من الموطنين لشراء كميات من الذهب بعد استقراره بعد قرار البنك المركزي بعدم تحريك سعر الصرف بالإضافة إلي زيادة أسعار الفائدة بمقدار 1%.
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
وأعلنت حركة السوق الموازي أن سعر الريال السعودي بها أمام الجنيه المصري تخطت حاجز الـ 11 جنيهًا بعدما كان يسجل 10 جنيهات في الأيام الماضية بزيادة وصلت إلى جنيه في الريال الواحد.
سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصرى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي الكويتي 8.22 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي اليوم في بنك الإسكان والتعمير، 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبى الإسلامى 8.23 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي اليوم فى بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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