قفزة في سعر الريال السعودي بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه في ثالث تعاملات الأسبوع اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في بنوك الأهلي المصري ومصر ومصرف أبو ظبي الإسلامي، بينما استقر سعره في بنكي التجاري الدولي والقاهرة.

وخلقت عمرة رمضان زيادة في الطلب على شراء الريال السعودي بدرجة تفوق المعروض لدى البنوك وشركات الصرافة.

وأوضح المسؤولان أن الريال السعودي يتداول في السوق الموازية بسعر فوق 9 جنيهات، بزيادة نحو 75 قرشا أو أكثر عن السعر الرسمي في البنوك، وهو ما أدى إلى وجود إحجام من العملاء على بيعه في الصرافات.

سعر الريال السعودي اليوم

البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع بزيادة قرش، للشراء والبيع.