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قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم

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قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم

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الدولار
الأحد، 15-10-2023 01:51 م

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بينما لم يرتفع السعر في البنوك المصرية.
وظل سعر الصرف الرسمي في البنوك ثابتاً عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء ليتراوح بين 41 -43 جنيهاً للدولار الواحد. حسب "أريبيان بزنس".
فيما قال مسؤولين بشركات صرافة، مراقبون لحركة سعر صرف العملة، ، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء للتجارة في العملة يشهد ارتفاعا منذ أمس.
وأضافوا أن هذه الزيادة جاءت تزامنا مع إعلان بنوك عاملة في مصر وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر خلال الأيام الأخيرة، بما أدى إلى زيادة الطلب على شراء الدولار.
وقال 2 من هؤلاء المراقبين إن سعر صرف الدولار في السوق السوداء (السوق الموازية للبنوك والصرافات) تجاوز 41 جنيها بداية من أمس مقارنة بسعر 40 و41 جنيها قبل وقف البنوك بطاقات الخصم خارج مصر بما يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء الدولار من السوق السوداء، وفق مصراوي.
وكان البنك المركزي المصري أصدر توجيهات للبنوك العاملة في مصر بتقييد استخدام بطاقات الخصم المباشر الصادرة بالعملة المحلية للاستخدام داخل حدود مصر فقط.

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