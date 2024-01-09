قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

الثلاثاء، 09-01-2024
02:32 م
سجل سعر الدولار
في السوق السوداء للمضاربة على العملة (السوق غير الرسمية) ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم مع طرح الشهادة مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر، وفق أحد المراقبين لحركة سعر الصرف.
وأوضح المراقب، أن سعر الدولار
ارتفع إلى مستوى قياسي جديد ليصل إلى 55 جنيها مقارنة بنحو 54 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب من العملاء على شرائها.
وجاء ارتفاع الدولار بالسوق السوداء بعد إعلان بنكا الأهلي ومصر الحكوميان- اللذان يستحوذان على الحصة الأكبر من القطاع المصرفي- طرح شهادة أجل سنة مرتفعة العائد بداية من يوم الجمعة الماضي بسعري فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها وأتاحهما للعملاء الأفراد من المصريين والأجانب.
وجمعت الشهادة الجديدة حصيلة بنحو 11 مليار جنيه في أقل من 24 ساعة بأول يوم من طرحها في بنكي الأهلي ومصر وفق ما قاله محمد الإتربي رئيس بنك مصر في تصريحات سابقة.
كان توقع خبراء مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن تحفز الشهادة الجديدة مرتفعة الفائدة العملاء على الاستثمار في الجنيه المصري بدلا من الدولار بما ينعكس على تراجع سعره في السوق السوداء.
وأدت الزيادة الجديدة لسعر الدولار
في السوق السوداء إلى اتساع فجوة سعري العملة الأمريكية بين البنوك والصرافات بنحو 24 جنيها حيث يتداول بالقطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم.