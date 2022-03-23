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قفزة صادمة في أسعار الذهب بمصر

سعر-الذهب-في-مصر
الذهب
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Teads
الأربعاء، 23-03-2022 10:36 ص
نتيجة لارتفاع سعر الدولار، وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 917 جنيهًا.
وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1070 جنيهًا.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنًا 1223 جنيهًا للجرام.
أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 8560 جنيهًا.
تختلف المصنعية من محل صاغة لآخر، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا في الجرام، باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
 

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