الثلاثاء 30 يناير 2024
توقيت مصر 20:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة جنونية جديدة.. سعر الدولار الآن في السوق السوداء

أب يمارس الجنس مع ابنته البالغة 17 عامًا بحيلة شيطانية لمدة 8 سنوات

ميدو يهاجم محمد صلاح: لا مجال لعودتك مرة أخرى إلى المنتخب

ساويرس: "مصيبة ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي نحن فيه"

حفيد مبارك يهين محمود بدر: على أخر الزمن محمود بانجو بيوجهلي كلام

أول تعليق لـ صلاح على خروج مصر من بطولة أفريقيا: معلش.. والله قربت

اكتشفت إصابتها بالإيدز بعد إجراء تحليل قبل الزواج.. والسبب صادم

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة

شاهد.. برلمان المالديف يتحول إلى حلبة مصارعة بين النواب

بعد فضيحة خيانته زوجته.. المصري يعلن ضم صلاح محسن

قفزة جنونية جديدة.. سعر الدولار الآن في السوق السوداء

IMG-20240129-WA0010
الدولار
الثلاثاء، 30-01-2024 07:43 م

حافظ سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، على استقراره بالبنوك والصرافة بينما حقق قفزة قياسية بالسوق الموازية.
فقد واصل الدولار في السوق السوداء جنونه ليصل إلى مستوى 71 جنيهًا بفعل مضاربات حادة، في ظل توقعات بأن يتجاوز الدولار هذا الرقم خلال الأيام المقبلة ليحقق قفزة جنونية جديدة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 71 جنيها.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

IMG-20240129-WA0010

ارتفاع سعر الدولار من جديد ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

209354

أهمية تعليم التحليل الفني في التداول

IMG-20240128-WA0002

يقترب من رقم غير مسبوق على الإطلاق.. سعر الدولار يقفز في السوق السوداء

أخبار متعلقة

IMG-20240129-WA0010

ارتفاع سعر الدولار من جديد ويسجل هذا الرقم في السوق السوداء

IMG-20240118-WA0021

سعر الدولار يشتعل بالسوق السوداء ويسجل رقم خرافي اليوم

IMG-20240117-WA0004

"مجنون يا دولار".. قفزة قياسية جديدة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

IMG-20240110-WA0013

للقضاء على السوق السوداء.. ما السعر المتوقع للدولار في البنوك في 2024؟

IMG-20240109-WA0012

قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

IMG-20240104-WA0032

رغم ثباته بالبنوك.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء