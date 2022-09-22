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قفزة جديدة في سعر الدولار بالبنوك

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الدولار
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الخميس، 22-09-2022 12:09 م
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في بنك البركة 7 قروش، ببداية التعاملات، مقارنة بتعاملات أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر صرف الدولار أمس الأربعاء عند نفس المستوى التاريخي الذي سجله من قبل في ديسمبر 2016 مقابل الجنيه، وذلك بعد صعود ملحوظ بتعاملات اليوم مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر الدولار اليوم 5 قروش مقابل الجنيه في 8 بنوك في نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بينما استقر السعر في بنكين آخرين.

وصعد متوسط سعر صرف الدولار في البنوك إلى 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي أمس الأربعاء، وهو نفس المستوى التاريخي الذي سجله في 21 ديسمبر 2016.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.44 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.42 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.49 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.40 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.47 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
 

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