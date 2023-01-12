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قفزة جديدة في أسعار العملات العربية أمام الجنيه

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عملات عربية
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الخميس، 12-01-2023 01:10 م

 

 

ارتفعت أسعار عدد من العملات العربية مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

 

وصعدت أسعار عدد من العملات العربية خلال تعاملات أمس، بعد قفزة الدولار إلى مستوى أعلى من 32 جنيهًا، قبل أن يعاود الهبوط عند مستوى 29 جنيهًا.

أسعار العملات العربية بالبنك الأهلي

 

سعر الدينار الكويتي: 96.59 للشراء، بزيادة 1.58 جنيه، و100.01 جنيه للبيع، بزيادة 1.63 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي: 8.12 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي: 8.32 جنيه للشراء، و8.33 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للبيع.

 

سعر الدينار البحريني: 78.94 جنيه للشراء و81.18 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.

 

سعر الريال القطري: 7.83 جنيه للشراء و8.38 جنيه للبيع بزيادة 9 قروش للبيع.

 

سعر الدينار الأردني: 42.49 جنيه للشراء و43.12 جنيه للبيع بزيادة 1.1 جنيه.

 

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