قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

الخميس، 16-09-2021
07:20 م
قررت
لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي
تثبيت أسعار
الفائدة علي المعاملات المصرفية،
خلال اجتماعها الرابع المنتهي اليوم برئاسة
محافظ البنك المركزي
المصري طارق عامر.
وقررت
اللجنة خلال اجتماعها في البنك المركزي
الإبقاء علي أسعار
الفائدة بدون أي تغيير.
ووفق
البنك المركزي
استقر سعر الفائدة سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض
لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .
كما
قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف
لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها
الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون
اليوم الخميس.
ومن
المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري
والسادس في 16 من سبتمبر اليوم ، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر
القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.