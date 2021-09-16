السبت 18 سبتمبر 2021
توقيت مصر 04:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تدمير 4 طائرات مسير في اتجاه جازان

رد فعل صادم من فيفي عبده على بلاغ " المنشفة"

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

ADS
 

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

20200408220128870
البنك المركزي
Native
الخميس، 16-09-2021 07:20 م

قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية، خلال اجتماعها الرابع  المنتهي اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها في البنك المركزي الإبقاء علي أسعار الفائدة بدون أي تغيير.
ووفق البنك المركزي استقر سعر الفائدة سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% و سعر العمليات الرئيسية عند 8.75% .
كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وتستهدف لجنة السياسات النقدية عقد 8 اجتماعات دورية على مدار العام 2021 الجديد، كان أولها الخميس 4 فبراير، وثانيها 18 مارس، وثالثها في 28 إبريل، أما الاجتماع الرابع فسيكون اليوم  الخميس.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة السياسات النقدية اجتماعها الخامس، في 5 أغسطس من العام الجاري والسادس في 16 من سبتمبر اليوم ، بالإضافة لانعقاد الاجتماع السابع في 28 من أكتوبر القادم، ثم تختتم العام بآخر اجتماع لها في 16 ديسمبر 2021.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

وزير المالية

وزير المالية: لا نية لفرض ضرائب جديدة.. نسعى لتحصيل مستحقات الدولة

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم