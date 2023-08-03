قبل قرار البنك المركزي.. سعر الدولار في السوق السوداء الآن

الخميس، 03-08-2023
12:03 م
سجل الجنيه المصري في البنوك حاليا أقل من 31 بقليل مقابل الدولار ، إلا أنه يتم تداوله في السوق السوداء
عند حوالي 38 للدولار الواحد.
وقال اقتصادي الأسواق الناشئة زياد داوود، أن الجنيه المصري فقد قرابة نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022. حسب "بلومبرغ".
وتابع ، تراجع الجنيه على الرغم من الدعم الكبير من البنك المركزي
والجهاز المصرفي. كان من الممكن أن يضعف أكثر إذا كان هذا الدعم غائبًا. بالنظر إلى انكشافها على الدولار، فمن المرجح أن تعاني البنوك عندما تمر مصر بجولة أخرى من تخفيض قيمة العملة".
وخفض البنك المركزي
قيمة العملة 3 مرات منذ مارس 2022، مما ساعد في تأمين حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وتنتظر مصر الآن مراجعة البرنامج من قبل صندوق النقد الدولي بعد أن تأخرت المراجعة.