قبل ساعات من قرار المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً





واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه تماسكه، الأحد 2 يونيو 2024، مع انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية، بينما يترقب المتعاملون تحركات اليوم.

ويطرح البنك المركزي المصري اليوم أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، حيث ستكون الأذون بأجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه في الطرح الأول، و20 مليار جنيه لأجل 273 يوما في الطرح الثاني.

سعر الدولار اليوم

قٌدر متوسط سعر الدولار في البنوك بقيمة 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري، جاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند 47.21 جنيه للشراء، و47.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية، جاء سعر الدولار اليوم عند 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ناهز سعر الدولار في بنك القاهرة مستوى 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار في المصرف المتحد نحو 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في البنوك

جاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري في البنوك عند 47.35 جنيه للشراء، و47.45 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.