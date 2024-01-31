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قبل ساعات من قرار البنك المركزي.. سعر الدولار يقفز من جديد في السوق السوداء

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الدولار
الأربعاء، 31-01-2024 02:12 م


استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، عند نفس مستوياته في البنوك والصرافات فيما واصل سعره الارتفاع في السوق السوداء ليصل إلى 72جنيها.

يأتي ذلك بينما يترقب الجيع اجتماع لجنة السياسات النقدية غداً الخميس لحسم سعر الفائدة، كما تتجه الانظار نحو صندوق النقد الدولي ونتائج مفاوضاته مع الحكومة المصرية بشأن قرض الصندوق.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى 72 جنيها.

هل سينخفض سعر الدولار في مصر؟
تتوقع تقارير حكومية أن يصل سعر الدولار في مصر خلال عام 2024 إلى مستويات 37.40 جنيه، بما يعني عدم انخفاض سعر الدولار في مصر.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
حقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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