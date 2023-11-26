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قبل ساعات من طرح أذون خزانة.. سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

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الدولار
الأحد، 26-11-2023 01:57 م

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، ويطرح البنك المركزي المصري خلال ساعات أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه.
وأعلنت البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه من خلال عطاءين مع تثبيت الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25 % للإقراض.
السوق السوداء للدولار
واستقر سعر الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتراوح ما بين 49 جنيها و51 جنيها.

وخلال الأيام الأخيرة انتعش سعر الدولار بالسوق السوداء للعملة الأجنبية ليتخطى الـ50 جنيهًا فى انفلات كبير فى السعر مما ينذر بخطر كبير بارتفاع جنونى بكافة أسعار السلع، وهو ما حذر منه أعضاء مجلس النواب وتقدموا بأدواتهم الرقابية فى مطالبة عاجلة للحكومة للسيطرة على سعر الصرف.
سعر الدولار في مصر
ثبت سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك 
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار في بنك cib
وحافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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