في بداية التعاملات.. الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا في 8 بنوك

الأربعاء، 07-09-2022
10:05 ص
ارتفع سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في 8 بنوك في بداية تعاملات اليوم
الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس، وذلك لأول مرة خلال 7 أيام.
وكان سعر الدولار
ارتفع 8 قروش في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد
الله.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 19.21جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
البنك العربي الأفريقي: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.24 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.