الخميس 08 سبتمبر 2022
توقيت مصر 00:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قرار بضبط 15 راقصة باتهامات جنسية .. أبرزهم جوهرة ولورديانة

العثور على رجل أعمال مقتولًا داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة

بيزيد كل ساعة.. سعر الدولار يقفز للمرة الثانية اليوم

فنانة شهيرة: رضوى الشربيني «خرابة بيوت» ومهمتها تهييج الحريم

بعد ضم 4.. فرج عامر يكشف مفاجأة عن 5 صفقات جديدة في الأهلي

بـ«بلوك».. ندى الكامل تنهي علاقتها بـ عمر كمال

تهز السعودية.. مقتل المعلمة وفاء الغامدي على يد زوجها والكشف عن السبب

بالفيديو/ أشهر طباخ عربي يعتنق الإسلام وبعد ساعات كانت المفاجأة الصادمة

إحباط محاولة تهريب غريبة بمطار القاهرة.. 71 ثعبانًا بين طيات ملابسه

فرح يتحول إلى مأتم.. احتفال بإطلاق النار يوقع 7 ضحايا

ADS
 

في بداية التعاملات.. الدولار يسجل ارتفاعًا جديدًا في 8 بنوك

202104260924512451
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 07-09-2022 10:05 ص

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس، وذلك لأول مرة خلال 7 أيام.
وكان سعر الدولار ارتفع 8 قروش في عهد محافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك مصر: 19.19 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 19.21جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 19.21 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك العربي الأفريقي: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك قناة السويس: 19.17 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.24 جنيه للشراء، و19.27 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك كريدي أجريكول: 19.19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

الدولار-2-1

ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه.. سعر العملات اليوم

62e7a8144236042f511b51a1

الدولار يقفز بشكل جنوني لأعلى سعر منذ 20 عامًا

_119367107_hi068000734

أفضل طرق الاستثمار في العملات المشفرة

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

25 أم 15 جنيهًا؟.. محافظ البنك المركزي السابق يكشف مفاجأة عن سعر الدولار الأيام القادمة

1764304_0

مفاجأة.. الدولار يصل لـ 21 جنيهًا

62-100328-price-dollar-egypt-august-14-2022-stability_700x400

سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم بالبنوك المصرية

62bc64d742360438d70c08bf

بعد استقالة محافظ البنك المركزي.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الدولار-5-1-1

ارتفاع سعر الدولار لأعلى سعر منذ 3 أسابيع

19_2022-637939316524022599-402

بزيادة 19 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه في أيام