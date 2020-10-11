فكرة أضخم موسوعة عربية الكترونية متكاملة تدخل الانترنت

الأحد، 11-10-2020
11:33 م
المصريون
استطاعت موسوعة Fekera
كونها أضخم موسوعة عربية على
الانترنت
تقدم محتوى تعليمي ومعرفي وثقافي وصحي وترفيهي على الشبكة العنكبوتيّة
وهي موقع إلكتروني يقدم مقالات عربية متنوعة باللغة العربية، حيث يضم العديد من الاقسام
الرئيسية وكذلك الاقسام الفرعيّة التي تُغطي بشكل كامل الجوانب التي تهم القارئ
العربي وكذلك الاقسام الخدميّة في مصر والسعودية والكويت والامارات والعديد من
الدول العربية.
حيث يضم الموقع العديد من الاقسام الخاصة بالطب والمرأة والصحة مثل
" فوائد الأغذية الصحية ، زراعة الشعر ،دليل الأدوية ،المرأة الحامل ،اللياقة
البدنية ،السعرات الحرارية ،الرجيم.
وكذلك القسم الاسلامي الذي يضم العديد من الاقسام مثل "معلومة
اسلامية ، قصص اسلامية تاريخية ،سور القرآن بالتشكيل تفسير الاحلام والرؤى، احاديث
، كذلك أكثر من 1000 دعاء
مثل " دعاء للميت
، دعاء الفرج ، دعاء الستر
، دعاء للمريض" والكثير من الادعية.
ويحتوى الموقع ايضًا على اقسام خاصة بخدمات السعودية وتضم العديد من
المقالات المهمة مثل " موارد وخدمة مديري وزارة الصحة ، تطبيق اعتمرنا ،
تطبيق مدرستي ، خدمات وزارة العمل ، منصة سهل التعليمية".
حيث يقدم موسوعة فكرة
المئات من المقالات بشكل يومي ايضًا وذلك لتغطية
جوانب الترند والاخبار والاسئلة اليومية والاحداث المتجددّة ، وكذلك الافكار التي
تطرئ على فكر المستخدم العربي في جميع المجالات ، وتهتم الموسوعة بإشباع وتقويم
بوصلة المحتوى العربي من أجل الاثراء الفكري والثقافي والمعرفي وكذلك التوثيق بشكل
سليم وذلك من أجل ضمان توثيق المعلومة من مرجعها الأصلي.
ويضم ايضًا الموقع قسم تردد القنوات الذي يضم أكثر من 1000 تردد لجميع
القنوات العربية والعالمية المختلفة ومن أهم تِلك المواضيع " تردد قناة الجزيرة
،
تردد قناة طيور الجنة ، تردد قناة العربية ، تردد قناة اون تايم سبورت ، تردد قناة
طيور بيبي ، تردد قناة الحياة ، تردد قناة النهار ، تردد قناة دعوة الفضائية ،
تردد قناة DMC " والعديد
من الترددات الاخرى متجددّة بأستمرار ويتم عرضها بشكل مُنسق جدًا من أجل ضمان
سهولة وصول المعلومة للمستخدم والزائر العربي.
تم تصميم موسوعة فكرة
من قبل المهندس خالد عبد المالك المدير التنفيذي
ومؤسس الموقع، حيث أعتمد في التصميم على عرض المقالات بشكل سلس وجذّاب وبشكل سهل
مما ساعد بشكل كبير على انتشار الموقع في البداية ليتناسب سرعة وتصميم الموقع لمّا
يقدمهُ من معلومات هامة.
في
النهاية يتيح موسوعة فكرة
ايضًا إمكانية الاستفسار والتعليق على المقالات من خلال
خدمة التعليقات ويوجد فريق متكامل للرد على استفسارات القراء ويستقبل الموقع أكثر
من 10 الاف تعليق واستفسار شهريًا