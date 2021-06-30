الأربعاء 30 يونيو 2021
توقيت مصر 09:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ننشر أول صور لـ حسن راتب بـ«الكلبشات»

فيديو صادم.. يطعن زوجته بشكل وحشي أثناء جلوسهما في مطعم

منع الزواج بداية من يوليو في هذه الدولة العربية.. تعرف على السبب

غتوري : ٢,١ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»

وزارة التضامن تشارك في فعاليات منتدي "نوت" بفيلم " نساء التضامن "

تركي آل الشيخ ينشر تفاصيل " الثمانية"

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

إقالة مدرب بيراميدز بعد الخروج من الكونفدرالية

مفاجأة والسبب صادم.. والد نجيب ساويرس توفى منذ يومين

ADS
 

في مايو الماضي

غتوري : ٢,١ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأربعاء، 30-06-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٨ آلاف و٧٥١ شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والأرز، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، والأعلاف، وقطع غيار، الموتوسيكلات، والسيارات»، خلال شهر مايو الماضي، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 447 مليونًا و363 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و692 مليونًا و641 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و154 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألمونيوم، والمواد الغذائية، والإستانلس، والرخام، والرمل»، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و809 ملايين و876 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 16 مليونًا و996 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو ٢مليار و١٧٨ مليونًا و٧٥٣ ألف جنيه.
 

إقرأ ايضا

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

يورو 2020

توقعات " يورو 2020" والمخاوف المحتملة

الربح

10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت

أخبار متعلقة

وزير المالية

اليوم .. طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر من رمضان

وزير المالية

وزير المالية: معدل البطالة تراجع إلى ٧,٢٪ ليسجل أدنى مستوى فى ديسمبر ٢٠٢٠

وزير المالية

وزير المالية: أكثر من ١٠٠٪ من صافى الإصدارات المحلية من السندات في مارس الماضي

وزير المالية

وزير المالية يُصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

8e10a3e1-e6a5-43dd-bc53-0088509003ff

المالية توقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية

المالية توقع توقيع مذكرة تفاهم بين شركة " إى تاكس " و شركة " ساب "  

معيط : مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بنجاح في هذا المشروع