عيار 21 يفقد 17 جنيهًا.. تراجع كبير في أسعار الذهب

السبت، 09-01-2021
05:00 م
أحمد سالم
انخفضت أسعار الذهب
في مصر، بشكل كبير
خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 9 يناير 2021، وتراجعت بقيمة تراوحت ما بين 13 و17
جنيها، بينما انخفض عيار 21 بقيمة 15 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب
في مصر،
في التعاملات المسائية أمس الجمعة، بقيمة تراوحت بين 10 و12 جنيها بينما فقد عيار
21 نحو 11 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.
وننشر أسعار الذهب
في مصر، والتي قد تختلف
من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب
في مصر اليوم، عيار
21 نحو 809 جنيهًا، وعيار 18 نحو 693 جنيهًا، وعيار 24 نحو 925 جنيهًا، والجنيه الذهب
سجل نحو 6472 جنيها.