علاج سرطان البروستاتا

الثلاثاء، 27-10-2020
08:31 م
المصريون
يعد سرطان البروستاتا
من أكثر أنواع السرطان
شيوعاً، ولحسن الحظ، يمكن للطب الحديث أن يعالجه بنجاح في معظم المرضى. لقد أتاح
إدخال الفحص الروتيني (فحص الدم PSA)
الاكتشاف المبكر للأورام الخبيثة.
يقوم
الأطباء اليوم بإجراء علاج
جذري لسرطان البروستاتا
ليس فقط بالجراحة، ولكن
أيضاً باستخدام العلاج
الإشعاعي الخارجي والعلاج
الإشعاعي الموضعي والموجات فوق
الصوتية المركزة عالية الكثافة.
العلاج
الجراحي
في أغلب الأحيان، يعالج سرطان البروستاتا
بالجراحة. تتضمن الجراحة القياسية إزالة غدة البروستاتا والحويصلات المنوية والعقد
الليمفاوية وأحياناً أعضاء أخرى أيضاً من خلال شق كبير في العجان أو أسفل البطن.
لكن هذه العمليات صادمة ومصحوبة بفقدان كبير للدم
وتتطلب فترة إعادة تأهيل طويلة. لذلك، يقل استخدامها باستمرار في البلدان
المتقدمة. تم استبدالهم بعمليات المنظار والجراحة الروبوتية. إنها تسمح بإزالة غدة
البروستاتا من خلال عدة شقوق قصيرة في البطن، مع احتمال كبير للحفاظ على وظيفة
الانتصاب والتحكم في التبول.
العلاج
الإشعاعي
ثاني أهم طريقة للتعامل مع سرطان البروستاتا
بعد
الجراحة هو العلاج
الإشعاعي. لا يمكن فقط أن يقلل من خطر انتكاس المرض بعد
الجراحة، ولكن يستخدم أيضاً كطريقة علاج
مستقلة تتيح علاج
المرض تماماً.
تستخدم في الخارج أحدث طرق العلاج
الإشعاعي، مما
يجعل من الممكن تشعيع الورم مع إلحاق أقل قدر من المخاطر الصحية. خيارات العلاج
الإشعاعي الأساسية للرجال المصابين بسرطان البروستاتا
:
العلاج
الإشعاعي عن بعد - يدمر
جزء البروستاتا المصاب بالسرطان بالإشعاع، والذي يتم توجيهه بالضبط إلى الورم
من جوانب مختلفة؛
العلاج
الإشعاعي الموضعي - إدخال
البذور المشعة مباشرة إلى الورم (تجنب مرور الأشعة عبر الأنسجة السليمة).
تستخدم في أفضل المستشفيات الأجنبية طرق حديثة
للإشعاع عن بعد، مثل IMRT والعلاج
الإشعاعي
بالتوضيع التجسيمي للجسم، والعلاج
بالبروتون.
خيارات العلاج
الأخرى
تستخدم الموجات فوق الصوتية المركزة عالية الكثافة
في بعض المستشفيات للعلاج
الجذري لسرطان البروستاتا
.
إنها تسمح بتدمير الورم بدون جراحة وبدون ترك آثار
سلبية للإشعاع على الأنسجة المحيطة.
يستخدم الأطباء بعد الجراحة، وكذلك مع الأشكال
المتقدمة للسرطان في المرضى غير القابلين للجراحة ما يلي:
العلاج
بالهرمونات؛
العلاج
الكيميائي؛
العلاج
بالنويدات المشعة.
يستخدم في علاج
السرطان النقيلي في بعض المستشفيات
علاج
PSMA.
يتم إدخال النويدات المشعة في الجسم، والتي تتراكم
بشكل انتقائي في الخلايا السرطانية.
إنها تدمر بالإشعاع من الداخل ليس فقط الورم الأولي،
ولكن أيضاً النقائل.
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