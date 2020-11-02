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عقوبات مالية على ناديين سعوديين

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عقوبات مالية على ناديين سعوديين
 
الإثنين، 02-11-2020 06:33 م الطيب حسين

وقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبات مالية اليوم الاثنين على ناديي النصر والهلال السعوديين، على خلفية مشاركتهما في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.


وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد فرض غرامة مالية على نادي النصر، قدرها 3 آلاف دولار، وذلك بسبب تأخر نزول لاعبي "العالمي" إلى الملعب في مواجهة سباهان أصفهان الإيراني وبالتالي تأخر انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

وأوضحت لجنة الانضباط أن هذه هي المرة الخامسة التي يكرر فيها النصر مخالفة النزول متأخرا لأرض الملعب.


كما ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها ألف دولار، بسبب تأخر وصول الفريق إلى الملعب في ذات المباراة قبل البداية بـ 95 دقيقة.

وأصدرت اللجنة قرارا بتغريم الهلال 2250 دولار أيضا، بعد تأخر لاعبي "الزعيم" عن النزول إلى أرض الملعب في مباراة باختاكور الأوزبكي، وهو ما تسبب بتأخير بداية الشوط، وكانت هذه المرة السادسة التي يرتكب بها الفريق ذات المخالفة حسب بيان اللجنة.

وكان "الآسيوي" قد اعتبر الهلال منسحبا من دور المجموعات في البطولة بعد أن تعثر في إكمال النصاب القانوني للاعبين وهو 13 لاعبا، وذلك بعد أن ضرب فيروس "كورونا" صفوفه.

 

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