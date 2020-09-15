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عاجل.. المالية : صرف مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد

صرف مرتبات العاملين بالدولة
صرف مرتبات العاملين بالدولة الثلاثاء المقبل
الثلاثاء، 15-09-2020 02:01 م عبد القادر وحيد
تبدأ وزارة المالية، صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر، الثلاثاء المقبل، لنحو 6 ملايين موظف وعامل بالدولة، بحسب الكتاب الدوري الشهري للوزارة.
ويبدأ موظفو وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، الأوقاف، الإسكان، السياحة، البترول، الآثار، التجارة والصناعة، والطيران المدني، صرف مرتباتهم، الثلاثاء 22 سبتمبر.
فيما  تبدأ وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، والتعاون الدولي، والجهات التابعة لها "مصالح، هيئات عامة خدمية واقتصادية"، صرف مرتبات موظفيها الأربعاء 23 سبتمبر 2020.
بينما تستكمل باقي الوزارات والهيئات صرف مرتبات موظفيها الخميس 24 سبتمبر.

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