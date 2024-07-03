طرق بسيطة وغير مكلفة لتزيين المنزل بأفضل الأسعار من خلال استغلال خصومات موقع أكواد التي يمكن الاستفادة منها من خلال التسوق الإلكتروني، فتغير الديكور المنزلي وتزيين البيت أمر بالغ الأهمية لأنه يؤثر بشكل ملحوظ على الحالة النفسية لأفراد البيت، ولهذا نجد أن الكثير من الأشخاص وبالأخص النساء لديهم رغبة في تغيير شكل وأجواء البيت بين الحين إلى الآخر، وهذا الهدف يمكن تنفيذه من خلال طرق بسيطة وغير مكلفة بالمرة.



طرق بسيطة وغير مكلفة لتزيين المنزل

يوجد عدة طرق بسيطة وغير مكلفة لتزيين المنزل يمكن الاستفادة منها بسهولة، وذلك لأنها لا تستغرق وقت ولا جهد، ومن هذه الطرق الآتي:

تزيين حائط أو جدار العرض

- يمكن بسهولة تزيين الواجهة أو الحائط بسهولة من خلال وضع الديكورات التي تفضلها.

- أبرز الأفكار لتزيين الحوائط هي وضع الصور، والرسومات، والإطارات الخشبية، والمرايا، والاقتباسات.

- يمكن كذلك تزيين الجدار من خلال وضع تحف أو قطع أنيقة تناسب بقية الديكورات سواء صور أو لوحات.

الرفوف

- يمكن تزيين البيت من خلال وضع رفوف في الجدران، وبعدها يمكن تزيينها بأكثر من طريقة.

- تستطيع وضع الكتب المفضلة، أو القطع الأنيقة الغريبة، أو الزهور والنباتات سواء كانت صناعية أو طبيعية، ويمكن الاستفادة من كودخصم وفرها عند شراء القطع الديكورية التي تزين البيت.

طرق سهلة لتغيير ديكور المنزل

التغيير والتجديد في المنزل لا يتطلب دائمًا شراء عناصر جديدة وإضافتها، ولكن في بعض الأحيان يمكن الحصول على التجديد والتغيير من خلال بعض الحيل والطرق البسيطة، ومنها الآتي:

تغيير مكان قطع الأثاث

- ننصحك بإلقاء نظرة على قطع الأثاث، وبعدها قم بتغيير مكان الكراسي، أو الطاولات في أرجاء الغرفة، حيث يمكنك تصميم زاوية للقراءة، أو ركن للصلاة وغير ذلك.

- لذا يمكنك تجديد أي غرفة من غرف البيت من خلال النظر فيها وإعادة ترتيبها مرة أخرى بشكل جديد يشعرك بالتغيير، وحال كان لديك قطع أثاث قديمة يمكنك إصلاحها، وإعادة استخدامها.

التخلص من الأشياء الغير مفيدة

- إذا كنت ترغب في الشعور بالتجديد والتغيير في البيت، وتحويل منزلك إلى منزل أنيق، ونظيف، ومشرق، ومنظم عليك بالتخلص من العناصر الغير مفيدة فيه.

- أحرص على أن يكون لكل عنصر من عناصر البيت مكان معروف، وحاول التخلص من الكراكيب قدر المستطاع حتى يكون البيت في النهاية متناغم ونظيف ومريح.

تزيين الجدران

- أبسط طريقة يمكن من خلالها تزيين الجدران هي ورق الحائط، فهذا الخيار سعره غير مكلف، ومع ذلك يضيف قدر كبير من التغيير على المكان، بالأخص إذا تم اختيار الشكل المناسب.

إعادة طلاء قطع الأثاث

- أحيانًا قد تكون قطع الأثاث مهملة، وقديمة، لذا يمكنك تجديدها من خلال إعادة طلائها مرة أخرى بشكل يتناسب مع باقي أنحاء البيت.

أرقى طرق تزيين المنزل

إذا كان البيت بشكل عام يميزه الديكور الكلاسيكي فهناك عناصر ديكورية معينة ستكون مناسب أكثر من غيرها مع هذا الديكور، وأهمها الآتي:

المزهرية الزجاجية

- هذا العنصر الديكوري يناسب غرف الطعام والجلسات أكثر من غيرها، لذا يمكن استغلال أي زجاجة مناسبة في البيت بعد تنظيفها وإعادة تدويرها كمزهرية.

- بالنسبة إلى الزهور فيمكن شرائها من مواقع التسويق الإلكترونية والاستفادة من الخصومات الرائعة التي تطبق على بعض عناصر الديكور المنزلي مثل كود خصم اتش اند ام.

النباتات الطبيعية

- وجود نباتات طبيعية في البيت أمر بالغ الأهمية، وله تأثير كبير على الحالة النفسية.

- النبات الطبيعي من العناصر الديكورية التي تزيد من أناقة البيت، لذا ننصحك بتوزيع النباتات بشكل متناسق على كل من الأرفف، وزوايا البيت لأنها بلا شك سوف تزيد من شعورك بالتفاؤل على مدار اليوم.

ركن ديكور موسمي

- ننصحك بتصميم ركن تختاره وتختار كل تفاصيله في البيت، حيث يمكنك تجهيزه بالديكورات الموسمية التي تختلف حسب المناسبات أو الأعياد.

- علي سبيل المثال يمكن تزيينه في شهر رمضان بالمبخرة والتمرية، والديكورات الرمضانية العشوائية، وتزينه في العيدين بالديكورات المناسبة، وكذلك ستكون هناك ديكورات صيفية، وشتوية، وهكذا.

المرايا

- اعتمد بعض أنواع المرايا التي تبرز الغرفة التي توضع فيها اختيار ديكوري رائع، وذلك لأنها ستعطي إيحاء بزيادة اتساع الغرفة، ومن الأفضل وضع المرايا على الأرض بدلًا من تعليقها.

- عند اختيار مرايا غرفة الجلوس ننصحك باختيار مرآة كبيرة، ومميزة في الشكل، والطول والعرض.

طرق تزيين المنزل بالألوان

اللألوان من أهم العناصر التي تزيين البيت، وفيما يلي نوضح بعض الأفكار التي يمكن من خلالها تزيين البيت بالألوان، وهي كالتالي:

- يمكن تزيين البيت من خلال تجديد طلاء الجدران، ويمكن اختيار خيارات غير باهظة ومع ذلك ستغيير المنزل بدرجة كبيرة.

- بعض أنواع الطلاء تستخدم في الأساس لزيادة مساحة البيت، لذا يمكنك اعتمادها للتخلص من الطابع القديم في المنزل.

- يفضل استخدام الخلفيات الحيادية، بمعنى أنه من الأفضل اعتماد ألوان فاتحة وأساسية كألوان جدران، والتغيير يأتي من خلال اعتماد ألوان قوية في الوسائد، أو الأكسسوارات الأساسية.

- كنوع من أنواع التغيير في البيت يمكنك طلاء السقف، وتزيينه بالإضاءة المناسبة كونه نقطة مركزية في أي غرفة.