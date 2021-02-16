طرق الدفع المختلفة التي تقبلها منصات الألعاب عبر الإنترنت

الثلاثاء، 16-02-2021
01:32 ص
المصريون
أصبحت ألعاب
الأون لاين حتى المدفوع منها هدفا يجذب كثير من الشباب حيث يمكن للشخص بسهولة
الدخول عبر المتصفح واختيار لعبة يرغب في ممارستها، دون الحاجة إلى التنزيل أو
التثبيت.
كل ما عليك سوى
تسجيل الدخول واختيار لعبة من الألعاب فجميعهم متوافقين مع إصدارات الأجهزة
المحمولة وسطح المكتب، ومكنت التكنولوجيا البشر من ممارسة اللعب حتى وهم في فراش
النوم أو أثناء ركوب المواصلات العامة.
كثيرا من
الألعاب المتوفرة على الإنترنت خاصة التي تأخذ طابع تنافسي أو مراهنات الطاولة،
يحتاج ممارسوها إلى إجراء عمليات إيداع أو سحب أموال على الإنترنت، مثل كازينوهات الشرق الأوسط
ومناطق أخرى في العالم. كل ما تحتاجه
هو الاختيار من بين مجموعة متنوعة من طرق الدفع التي تفضلها.
طرق الدفع على
الإنترنت
تتيح لك بطاقات
الخصم الدفع مباشرة من حسابك المصرفي. معظم بطاقات ماكينة الصراف الآلي (ATM) الممنوحة لصاحب الحساب لها وظيفة بطاقة
الخصم. من ناحية أخرى ، تتيح لك بطاقات الائتمان
الدفع مقابل أي شيء باستخدام القروض
التي يتعين عليك دفعها لاحقًا.
تبدو كل من
بطاقات الخصم والائتمان متشابهة. لديهم رموز مكونة من 16 رقمًا وتاريخ انتهاء
الصلاحية ورقم أمان. عادةً ما يتم تمييز بطاقات الخصم عن بطاقات الائتمان عن طريق
كلمة "خصم" المكتوبة بالقرب من شعارات MasterCard أو Visa أو جهة إصدار البطاقة. تتمتع كل من
بطاقات الائتمان والخصم بحدود للإنفاق لحماية حاملها من الإنفاق الزائد أو في حالة
سرقة بطاقته.
البطاقات
المدفوعة مسبقا
تحتوي البطاقات
المدفوعة مسبقًا أيضًا على رموز وتواريخ انتهاء صلاحية ولكنها تعمل بشكل مختلف عن
بطاقات الخصم والائتمان. يجب عليك دفع ثمن البطاقة أو إيداع مبلغ ليتم تحميله
فيها. إنها تعمل مثل بطاقات الهدايا التي يمكن استخدامها حتى يتم استخدام
محتوياتها. ومع ذلك ، يمكن إعادة شحن البطاقات المدفوعة مسبقًا.
هناك مخاطر أقل
عند فقدان بطاقة مسبقة الدفع أو سرقة معلوماتها من فقدان بطاقة الائتمان أو الخصم.
بالنسبة للمبتدئين ، فهو غير مرتبط بحسابك المصرفي مثل الخصم أو جهة إصدار البطاقة
مثل الائتمان. تعد البطاقات المدفوعة مسبقًا أكثر أمانًا لإجراء عمليات الدفع عبر
الإنترنت بسبب ذلك.
المحافظ
الإلكترونية والتحويلات المصرفية
المحافظ الإلكترونية
(المحافظ الإلكترونية) هي إما تطبيقات
على هاتف ذكي أو موقع ويب آمن يمكنه الاحتفاظ بأموالك من أجلك. إنها تعمل بشكل
مشابه للبطاقات المدفوعة مسبقًا حيث يتعين عليك تحميلها لاستخدامها. ومع ذلك ، فهو
أكثر ملاءمة لأنه يمكن ربطها ببطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك لتعبئة رصيدك
بسهولة. تعمل بعض المحافظ الإلكترونية ، مثل PayPal ، أيضًا كتحويلات بنكية.
يمكن للتحويلات
المصرفية ، المعروفة أيضًا باسم التحويلات البنكية ، نقل أموالك مباشرةً من حساب
إلى آخر. في المقابل ، عليك إيداع الأموال من البنك الذي تتعامل معه إلى المحفظة
الإلكترونية قبل أن تتمكن من تحويلها إلى حساب آخر من حساباتك. تعمل المحافظ
الإلكترونية والتحويلات المصرفية أيضًا مع محافظ العملة المشفرة حتى تتمكن من نقل
العملات المعدنية والرموز كما تفعل مع العملات الورقية.
هل طرق الدفع
هذه آمنة؟
جميع الطرق
المذكورة أعلاه آمنة ومريحة. الأوقات الوحيدة التي لا يتم تأمينها فيها هي إذا
كانت معلومات حساب المستخدم مثل الاسم ورقم الحساب وكلمة المرور (كلمات المرور) ،
ومتطلبات الأمان
الأخرى مسروقة. يمكن للجاني استخدام هذه لتمرير مرحلة التحقق قبل نقل أموالك.
إذا حدث ذلك ،
فمن الأفضل تعطيل بطاقتك أو تطبيقك عن بُعد بمساعدة البنك الذي تتعامل معه. يمكنهم
إنهاء الرابط بين مدخراتك والبطاقة المسروقة أو الهاتف مع حساب تم تسجيل الدخول
إليه. من الشائع أيضًا أن تقوم المحافظ الإلكترونية أو التحويلات المصرفية بتسجيل
خروج المستخدم دائمًا من التطبيق بعد إغلاقه أو بعد بضع دقائق من عدم النشاط.
القانونية
المحلية ولكن يجب عليك أيضًا التفكير في التحويل إلى عملات أخرى إذا لزم الأمر. قد
يختلف معدل التحويل بين طرق الدفع.