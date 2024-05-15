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ضربة للمحتفظين بالعملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

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ضربة للمحتفظين بالعملة الخضراء.. سعر الدولار اليوم في البنوك

الدولار
الدولار
الأربعاء، 15-05-2024 01:43 م

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في  تعاملات اليوم الأربعاء، 15 مايو 2024، بعد آخر انخفاض سجلته العملة الخضراء في بعض البنوك لأقل من 47 جنيهًا، حيث سجل سعر الدولار بالبنك المركزي اليوم نحو 46.99 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 في بنك قناة السويس سجل نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع، بعد آخر انخفاض.

 

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى سجل في بنك المصرف المتحد، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، نحو 46.8 جنيه للشراء، 46.9 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في البنك الأهلي، الأربعاء 15 مايو 2024، نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سجل في بنك مصر، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، نحو 46.84 جنيه للشراء، 46.94 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقر في البنك التجاري الدولي، اليوم الأربعاء 15 مايو 2024، وسجل 47.02 جنيه للشراء، 47.12 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأربعاء 15 مايو 2024 نحو 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

 

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