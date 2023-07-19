ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن





سجل سعر الدولار في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023 بعض التغيرات داخل البنوك المصرية والسوق السوداء وأيضًا شركات الصرافات المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر كافة بدءا من يوم الخميس الموافق 20 يوليو2023 وحتى يوم الأحد 23 يوليو 2023 بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هجرية وعيد ثورة 23 يوليو.

ويواصل الجنيه استقراره أمام الدولار الامريكي في بداية تعاملات اليوم 19 يوليو 2023، واستقر ليسجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع وسط انهيار السوق السوداء وتراجعها.

وواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-7-2023، استقراره أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات اليومية، ليسجل متوسط سعر العملة الخضراء بالسوق المصرية 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، أمام العملة المحلية، حسب التحديث الأخير على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، كما استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار فى السوق السوداء

انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء، في الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، انخفض سعر الدولار فى السوق السوداء، في مستهل التعاملات اليوم 19 سوليو 2023،فثبت سعر الدولار فى السوق السوداء اليوم عند 36 جنيهًا، بعد أن كان وصل سعر الدولار فى السوق السوداء اليومين الماضيين إلى نحو 38 جنيهًا، بعد أن كان يصل سعر الدولار في السوق السوداء الشهور الماضية، إلى 42 في السوق السوداء الموازية.