صعود تاريخي للدولار أمام الجنيه ليسجل هذا الرقم





صعد سعر الدولار إلى مستوى تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر 49.58 جنيه لكل دولار لأول مرة.

كان الدولار سجل أعلى قيمة له منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وكانت 49.57، وفق بيانات البنك المركزي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 75 قرشا خلال تعاملات البنوك اليوم مقارنة بنهاية تعاملات أمس بسبب خروج قوي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة.

سعر الدولار في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 49.42 جنيه للشراء، و49.52 جنيه للبيع بزيادة 72 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

بنك مصر: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع بزيادة 71 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

بنك القاهرة: 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع بزيادة 74 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

البنك التجاري الدولي: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا عن نهاية تعاملات أمس.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.48 جنيه للشراء، و49.58 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا مقارنة بنهاية تعاملات أمس.