صعود الدولار من جديد.. سعر مفاجئ للعملة الخضراء اليوم أمام الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-4-2024، صعود جديد في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية مقابل الجنيه المصري، إذ سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع بنك في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار فى البنك الأهلي المصري إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر 47.78 جنيه للشراء، و47.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.95 جنيه للشراء، و48.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 47.80 جنيه للشراء، و47.90 جنيه للبيع.