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سعر غير متوقع للدولار في السوق السوداء اليوم وهذا سعره الرسمي

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سعر غير متوقع للدولار في السوق السوداء اليوم وهذا سعره الرسمي

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الدولار
الأحد، 27-08-2023 02:03 م

شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل اليوم 41 جنيه ووصل عند البعض إلى 42 جنيهًا، بعدما كان يسجل 38 جنيه في الأيام الماضية، وذلك بعد شراء كمياته من عملة أمريكا من هذا السوق الموازي .

 

سعر الدولار اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي

 

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه للبيع، 30.83 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك الأهلي

 

 

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي عند مستوى 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك مصر

 

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

 

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي استقرارًا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

 

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

 

سعر الدولار في المصرف المتحد

 

وحقق سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

 

- سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك التجاري الدولي

 

ثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

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