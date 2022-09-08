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سعر العملات في بداية تعاملات اليوم.. الدولار يقفز والدينار يتخطى الـ 62 جنيهًا

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العملات
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الخميس، 08-09-2022 09:14 ص
استعرض برنامج "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 8  - 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.


سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.31 جنيه للبيع، و19.21 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.13 جنيه للبيع و 19.03 جنيه للشراء.


سعر الجنيه الإسترليني


سعر الجنيه الإسترليني 22.07 جنيه للبيع و22.94 جنيه للشراء.


سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي 5.14 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  62.47 جنيه للبيع، و62.10 للشراء.
 

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