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سعر الذهب يتراجع خمسة جنيهات دفعة واحدة

شحن ذهب خام إلى كندا لبيعه بالأسواق العالمية
ذهب
 
الإثنين، 30-11-2020 07:32 م أحمد سالم
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة 5 فى مصر، ويسجل الذهب من عيار 775 جنيها للجرام.

ويعتبر عيار 21 الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر، ويتوقع المتابعون تغير أسعار الذهب مرة أخرى الساعات القادمة فى حالة تراجع أو ارتفاع سعر الاونصة.

ويرجع سبب هبوط سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين إلى هبوط السعر العالمى للذهب من 1805 إلى 1770 دولار، وسط احجام من المستثمرين عن شراء الذهب، مع تفاؤل كبير بنتائج مصل فيروس كورونا، فى ظل منافسة بين شركات الأبحاث والأدوية للتوصل إلى نتائج فعالة للمصل.
 
أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 664 جنيها للجرام.

عيار 21 : 775 جنيها للجرام.

عيار 24 : 885 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب : 6200 جنيها.

أوقية الذهب 1770 دولار.
 

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